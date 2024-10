Arturo Vidal vuelve a hacer noticia por sus declaraciones. Esta vez, el volante de Colo Colo habló sobre el presente de la Selección Chilena, donde lanzó potentes frases sobre Ricardo Gareca y sus convocados.

Una de las críticas del “King” hacia el DT de La Roja fue por la ausencia de Mauricio Isla, quien fuera el último capitán del equipo en sus anteriores clasificatorias. Pero no solo del “Huaso” habló, sino que también cuestionó el hecho de que se ignore a jugadores como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

También hizo su autoreferencia, al cuestionar que: “¿Hay alguno mejor que yo? ¿O que tenga experiencia de enfrentar a Brasil? No hay”.

Sobre la charla que tuvo él personalmente con el “Tigre”, reveló: “Yo hablé cinco minutos con él la primera vez. Cinco minutos y no hablé más. Entonces no puedo poner esa excusa ahora, porque él lo dijo”.

Gonzalo Jara respalda las declaraciones de Arturo Vidal

Pese a que Arturo Vidal generalmente se llena de detractores tras sus declaraciones, Gonzalo Jara, excompañero de Selección, se cuadró con los dichos del “King” y respaldó sus dichos.

Gonzalo Jara respalda a Arturo Vidal tras sus dichos contra Ricardo Gareca (Foto: Javier Torres/Photosport)

El exjugador declaró tajantemente: “No creo que este quitándole mérito a los jugadores que están en esta convocatoria. Es su forma de competir (…) Para mí tenía que ser convocado y ahora claramente no está por sus declaraciones”.

Además, al igual que Vidal, le sorprende de igual forma no ver al “Huaso” en la nómina ante Brasil y Colo,bia: “No lo había podido comentar, pero lo que más me llamó la atención de la nómina de Gareca es que no está Mauricio (Isla). Quizás es porque hay un recambio, pero esto lo veremos recién ahora”.