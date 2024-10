En la Selección Chilena hay polémica tras las declaraciones de Ricardo Gareca en la conferencia de prensa previa al partido ante Brasil en el Estadio Nacional. El Tigre aseguró que los periodistas no tienen la misma capacidad que el entrenador.

Jorge Valdivia considera que el DT entra en un desgaste innecesario. “Yo creo que el foco principal que tiene hoy él es la Selección, no tengo dudas, la experiencia que tiene. Cuando se mete en temas que quizás generan este tipo de debate, discusión contra el medio, yo siento que es desgastarse al peo, bien coloquial”, expresó el Mago en ESPN F90.

“Es desgastarse porque a lo que nosotros nos interesa y me imagino que a él también, me imagino no, tengo seguridad, es que él quiere que a la selección le vaya bien, nosotros también queremos que le vaya bien, porque nosotros somos quienes transmiten los partidos de la selección y si Chile va al Mundial, nosotros también vamos a ir al Mundial”, añadió.

Marcelo Barticciotto intervino y considera que pareciera que hay personas que no desean el éxito de la Roja: “Sí, nosotros, pero hay otros que parecería que no. Hay otros del medio que parecería que no quieren que le vaya bien ni a Gareca, ni a la Selección, pero después te dicen ‘no, nosotros somos los primeros que queremos que le vaya bien’””.

El exfutbolista tiró un feroz palo al aire, en el cual no dio nombres: “Bueno, entonces sumen algo, no resten”.

Barticciotto cree que Gareca se equivoca al decir que no puede debatir con periodistas

El exjugador, DT y comentarista discrepa con el Tigre en una situación, pero coincide en otra: “Cuando dice que no puede debatir con ustedes, me parece ahí se equivoca, porque sí que puede debatir. Ahora cuando dice que hay dentro del medio gente que habla con una propiedad y con una soberbia, con una potestad de dar consejos y que no tienen idea, también hay, no lo vamos a descubrir ahora”.