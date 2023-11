Tras el paupérrimo 0 a 0 entre la Selección Chilena y la Selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador Eduardo Berizzo en conferencia de prensa decidió poner su cargo a disposición.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo, porque los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona uno debe saber reconocerlo”, manifestó el Toto.

Berizzo se retiró cabizbajo del Estadio Monumental | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

A raíz de esto, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) comenzaron a mover los hilos para encontrar un DT interino que pueda dirigir ante Ecuador, y lo encontraron.

¿El elegido?. Según reveló ADN Deportes, el directorio de la ANFP habría tenido una reunión con Nicolás Córdova, actual jefe técnico de selecciones juveniles masculinas, el cual estaba a cargo también de los trabajos de la Sub 20.

Córdova comenzará de inmediato los trabajos en Juan Pinto Durán y no estará solo pues será acompañado por el preparador físico, Ricardo Madariaga, y durante las próximas horas se darán a conocer los otros integrantes del cuerpo técnico.

De esta forma, el adiestrador de 44 años tendrá la difícil misión de enrielar el rumbo del Equipo de Todos y de ir a buscar puntos importantes a la siempre y complicada altura de Quito.

Lo que se le avecina a La Roja

Encuentro ante Ecuador, amistosos de marzo, la Copa América de Estados Unidos 2024 y la reanudación de las Clasificatorias en septiembre es lo que se le viene a Chile.

¿Cómo va la Roja en la tabla de posiciones?

La Roja marcha octava en la tabla de posiciones con 5 puntos, los mismos que Paraguay (7) y Ecuador (6), aunque con peor diferencia de gol. Por ahora, Chile se estaría quedando sin Mundial.