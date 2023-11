En una semana donde Chile sumó una nueva derrota por clasificatorias ante Ecuador, ahora la urgencia se centra en poder encontrar, de manera definitiva, el reemplazante de Eduardo Berizzo en el banco de La Roja.

Y uno de los nombres que siempre ronda es el de Manuel Pellegrini, quien durante la semana, señaló que desea cumplir su contrato con el Real Betis de España y que no podría venir, ya que no conoce a la actual dirigencia y no sabría cuál es el proyecto.

A esas palabras, en su canal en Twitch reaccionó Arturo Vidal, quien dijo sobre el Ingeniero que “no me gustaría verlo en la selección, porque podría manchar su carrera si le va mal”, dijo el King. Algo que generó reacciones en el mundo de las comunicaciones.

“Yo lo saco ahora, chao”

A estas palabras del jugador del Atlético Paranaense, reaccionó Mauricio Israel. El comunicador en el programa Círculo Central (Su Círculo) no le parecieron para nada las declaraciones del futbolista y tildó como grave sus dichos.

“En corta y emotiva ceremonia le dice ‘no te vayas a echar a perder el curriculum con un equipo que está pedido’ y lo dice un propio jugador de la selección, imagínate lo grave que es, que se lo dice un jugador que quiere ir al mundial”, comentó.

Ahondando en aquello, el conductor del programa fue aún más drástico y no tuvo reparos en reiterar que “con esa declaración yo lo saco ahora, chao”, sentenció.

A su vez, dio a entender que ese tipo se análisis, no le corresponden a un futbolista. “No puede un jugador de la selección que quiere ir a un mundial, decirle a un técnico que no venga porque puede manchar su curriculum. Es imperdonable e inaceptable porque me está diciendo que no tenemos chances de ir al mundial y él, es uno de los responsables de eso, ¿O estoy equivocado?”, consultó el comunicador.

Luego de dar a conocer su postura, cerró su interpelación reiterando que el ex Colo Colo debe salir de La Roja. “Después de esa declaración, Arturo Vidal debe estar fuera de la selección sí o sí. Es lo más antiselección que he escuchado jamás”, concluyó Israel.

Pellegrini no vendrá a La Roja, se queda en el Real Betis (Archivo)

Chile camino a Norteamérica 2026

La Roja está en el octavo puesto de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y, de momento, se estaría quedando fuera de todo. La buena noticia es que Paraguay, el séptimo, tiene los mismos puntos, pero mejor diferencia de gol.

Se viene el sorteo de Copa América

Chile sabrá el 7 de diciembre a sus rivales en la Copa América de Estados Unidos 2024, donde se sabe que el partido inaugural será en Atlanta y la final -era que no- será en Miami, Florida.