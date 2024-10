Brayan Cortés sale en defensa de sus compañeros en la Selección Chilena: "Aunque no lo crean este equipo se saca la cresta"

Este jueves la Selección Chilena sumó su sexta derrota en nueve fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. La Roja cayó por 2-1 en el epílogo ante Brasil, quedando lejos de la zona de repechaje. Tras el partido, el primero en sacar la voz fue Brayan Cortés.

El arquero de Colo Colo lamentó la derrota de esta noche ante la Verdeamarela, luego de empezar ganando a los dos minutos del primer tiempo con un golazo de Eduardo Vargas.

También, el Indio salió en defensa de sus compañeros y el trabajo que se está haciendo en La Roja, pese a los malos resultados.

“Trabajamos bien estos días, preparándonos para jugar contra Brasil, sabíamos cómo jugaban, jugadores que por ahí marcan diferencias en los duelos. Fueron dos goles que fueron responsabilidad nuestra, porque si no, no hubiera pasado nada en el primer tiempo, nos hubieramos ido en ventaja”, comenzó diciendo en la flash interview con Chilevisión.

“Pero bueno, estos partidos son así, uno que se duerme, uno que tenga un error, no perdonan. Así que nada, por corregir que no vuelva a pasar, queríamos quedarnos con los tres puntos aquí, sentíamos que lo demostramos en el primer tiempo que podíamos haberlo ganado. Este equipo aspira a más, aunque no lo crean, este equipo se saca la cresta cada día para sacar un buen resultado”, agregó.

Brayan Cortés y las jugadas puntuales que liquidaron a La Roja

En la misma línea, Cortés apuntó a los detalles que macaron el resultado final del partido, lo que Chile no puede volver a repetir.

“Pero bueno, es así, fueron dos detalles que marcaron diferencias, porque dentro de todo no tuvimos muchos problemas atrás. La verdad que sentí que el equipo estuvo muy bien y bueno, hay que seguir trabajando más”, enfatizó.

“El primer tiempo llegaron una sola vez con peligro, creo que hicimos un buen trabajo, un buen partido, fueron dos detalles que podían marcar la diferencia, que ellos no te liquidan. Entonces como te digo, la gente que siga apoyando, este equipo obviamente quiere seguir aspirando a más, se ha trabajado muy bien acá con los compañeros, demostramos en el primer tiempo y en el segundo que podíamos haber hecho algo más. Seguir trabajando, que queda camino y vamos a ir con todo allá contra Colombia”, completó el golero del Cacique.

Brayan Cortés volvió a ser el arquero titular en la Selección Chilena. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

El próximo partido de La Roja será de visita ante Colombia, el martes 15 de octubre a las 17:30 horas, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Esto por la fecha 10 y la primera de la segunda rueda de las Eliminatorias.