Un exjugador y técnico de los azules no escatimó en elogios a la figura actual de Colo Colo

Restan solo días para el compromiso que tendrá La Roja frente a la Selección Argentina por las Clasificatorias Sudamericanas. Esta tarde, Ricardo Gareca habló ante los medios sobre lo que será este encuentro, pero sin despejar muchas dudas en torno a las interrogantes que envuelven al equipo de todos.

Una de las grandes dudas es quién entrará como titular por el lesionado Diego Valdés, quien por una lesión en el hombro, no podrá estar en esta doble fecha clasificatoria.

Ante esa duda, BOLAVIP dialogó con el exjugador y entrenador de la Universidad de Chile, Héctor Pinto, quien declaró: “El técnico siempre se guarda bajo la manga para última hora, no quiere producir ninguna especulación de nada. Yo creo que él está aguardando y viendo y definiendo, en algún momento va a definir, pero todavía no, yo creo que es muy temprano. A lo mejor mañana, depende de la práctica que haga”.

Fue allí cuando se la jugó, sorpresivamente, por el volante de Colo Colo, Carlos Palacios: “A mí me gusta Palacios, tiene ese equilibrio, tiene buen remate, tiene llegada. Yo creo que es una de las personas que a mí en particular me gustaría tenerlo“.

Las dudas en torno al próximo capitán de La Roja

Otra de las interrogantes en la Selección Chilena es quien portará la jineta de capitán. La salida de Claudio Bravo no solo dejó un vacío en el arco, sino que también dejó a La Roja sin un claro líder.

De hecho, Ricardo Gareca así lo dio a conocer en conferencia de prensa: “No lo tengo definido todavía, no veo mal que aquellos que vayan quedando por diferentes situaciones de experiencia”.

Héctor Pinto propone a dos posibles capitanes para La Roja

En ese sentido, Héctor Pinto se la jugó por dos claros nombres: “Para mí es Mauricio Isla o Paulo Díaz, uno de los dos, ellos dos tienen trayectoria, han estado siempre nominados, han jugado siempre, están totalmente vigentes”.

“Yo creo que cualquiera de los dos, para mí, cumple bien. Es la comunicación que tiene que haber entre el plantel y el técnico. El capitán es un poco intermediario, el que lleva la cuestión adentro de la cancha, el que habla, el que dirige, yo creo que cualquiera de los dos son súper merecedores de esta distinción”, sentenció.