Rostro de TNT Sports no ve a Marcelo Díaz con el físico necesario para rendir en el más alto nivel internacional con La Roja.

Carismático relator de TNT le pone punto final al romance de Marcelo Díaz con La Roja: "No está para la competencia internacional"

Ricardo Gareca entregó la lista de 55 jugadores que se tendrán que presentar a Juan Pinto Durán pensando en la próxima edición de la Copa América de Estados Unidos que arranca en poco más de un mes.

Uno de los jugadores citados por el ‘Tigre’ fue Marcelo Díaz, quien este año regresó a Universidad de Chile y ha sido un pilar fundamental dentro del mediocampo azul que se mantiene invicto y puntero en el Campeonato Nacional 2024.

Pese al buen presente que ostenta Carepato en los azules, Alejandro Lorca no lo ve en la lista final de los citados para viajar a Norteamérica: “Yo creo que es un saludo a la bandera que hace Ricardo Gareca. No me parece que tenga en este momento las aptitudes físicas fundamentalmente para estar en la Selección”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

No ven a Carepato en la lista final de La Roja. | Foto: Photosport

“Es de los puestos mejor cubierto en La Roja y no creo que llegue a una convocatoria final ni que se plantee una opción seria de ser titular. Ahí está Echeverría, Pulgar, Marcelino, nombres muy fuertes como para que pueda tener una opción real desde el punto de vista físico”, complementó.

Eso sí, el rostro de TNT Sports aclara que “Futbolísticamente es superdotado en cuanto a su lectura y visión de juego. Va a tener 50 años y sabrá cuando acelerar, cuando pausar, eso no lo va a perder nunca. Ciertamente que desde el punto de vista físico está jugando sus últimos cartuchos y para la competencia internacional no está”, selló.

Cabe recordar que de los 55 jugadores citados por Ricardo Gareca, solo serán 23 los que se suban al avión con dirección a Estados Unidos para disputar el Grupo A junto a Argentina, Canadá y Perú.

El debut de La Roja en la Copa América

El debut de La Roja en la Copa América de Estados Unidos 2024 está pactado para el 21 de junio a las 8 de la noche de Chile continental, donde la Selección Chilena enfrentará a Perú.