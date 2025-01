¿SE REFUERZAN O NO?

¿SE REFUERZAN O NO?

En Coquimbo junto al sol y la playa, comenzó la temporada de Universidad de Chile este 2025. Un resultado adverso ante el equipo local y un montón de dudas en un cuadro que supo ser protagonista el año anterior rematando en segundo lugar en el Campeonato Nacional y quedándose con la Copa Chile.

La U justamente presentó horas antes de saltar al Francisco Sánchez Rumoroso al volante Gonzalo Montes, el que se convirtió oficialmente en el segundo refuerzo (el primero fue Julián Alfaro) en un año donde los azules pelearán tres frentes, resaltando la vuelta a la Copa Libertadores después de cuatro largos años.

No hay hincha azul que esté contento con el mercado de pases de los universitarios, considerando los varios jugadores que partieron y si la idea era mejorar lo existente, hasta el momento se entiende que no se ha logrado.

En esa misma línea no cabe duda que la gran preocupación de Gustavo Álvarez es la falta de un centrodelantero, considerando la partida de Cristián Palacios a Everton y la sentencia a Luciano Pons, el que busca club y ni siquiera viajó al puerto pirata.

No obstante la importancia del referente de área, hay un talón de Aquiles que no ha sido considerado y que está lejos de estar resuelto: El lateral izquierdo.

Es claro e inobjetable que una de las figuras del 2024 fue Marcelo Morales, el canterano que terminó contrato y emigrará en los próximos días a Estados Unidos para probar suerte en la liga de Lionel Messi y compañía.

El seleccionado nacional tomó el puesto muy joven luego de la partida de Jean Beausejour, obteniendo su mejor versión con Álvarez en el banco.

La U no tiene reemplazante aún para Marcelo Morales.

¿Quién reemplazará a Marcelo Morales en la U?

No es un misterio que en esta época de “humo” no ha sonado ningún lateral izquierdo para Universidad de Chile para precisamente reemplazar al Shelo, algo a todas luces preocupante si consideramos que ante Coquimbo ese lugar fue ocupado por Matías Sepúlveda, volante revelación la temporada anterior y que para una emergencia puede suplir bien la banda, pero no es del todo viable apostar por una titularidad toda la temporada jugando en ese puesto.

A mayor abundamiento la U pasó de tener cuatro jugadores para ser lateral izquierdo, a dos. Recordemos que José Castro está lesionado, y su contrato venció el 31 de diciembre, sin tener claridad respecto a sí seguirá en el Centro Deportivo Azul.

Con todo, el caso más especial es el del ex O’Higgins Antonio Díaz, el que llegó a mitad del año pasado al cuadro azul, ocupando uno de los tres cupos de refuerzos que tenía el equipo dirigido por Gustavo Álvarez, y de tener un comienzo auspicioso, decayó y terminó siendo no citado en las últimas fechas.

Ante Coquimbo Unido ingresó en la segunda parte no marcando diferencias por su sector y dejando en claro que tal como sus compañeros “era el primer partido” de la temporada.

Universidad de Chile encara un 2025 sin un lateral izquierdo y sin una alternativa para Fabián Hormazábal (Juan Pablo Gómez partió a Deportes Iquique), algo que debería tener preocupado a los regentes azules y al cuerpo técnico.