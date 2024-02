La Roja Sub 23 sufrió una humillante derrota por 5 a 0 ante la Selección Argentina en la tercera fecha del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23, resultado que dejó a los dirigidos por Nicolás Córdova sin opciones de clasificar a la fase final.

Precisamente el exfutbolista y actual entrenador chileno ha sido uno de los más criticados por los hinchas nacionales y por los comentaristas deportivos, y es que la poca autocrítica post partido hizo estallar a estos en los diferentes canales de televisión y en redes sociales.

“Si digo lo que pienso me pueden sancionar. No voy a hablar del arbitraje pido disculpas, es mejor que no hable”, fueron algunos de los polémicos dichos de Córdova.

CARLOS CASZELY SE VA EN PICADA CONTRA NICOLÁS CÓRDOVA

Si hay una voz autorizada para hablar del fútbol chileno y la Selección Chilena es Carlos Humberto Caszely, quien en conversación con el medio Redgol liquidó el trabajo realizado por el ex DT de Santiago Wanderers y Palestino.

“Córdova presentó un proyecto italiano, pero nosotros somos chilenos. En Italia los cabros chicos juegan 70 partidos, acá se juegan 30 con suerte”, comenzó diciendo el Rey del Metro Cuadrado.

“En Italia a los 17 o 18 años los hacen debutar en Primera División, mientras que acá debutan a los 20 años. Son muchos los factores de los fracasos que hemos tenido desde Sulantay hasta ahora”, agregó.

Siguen las repercusiones tras la eliminación de Chile del Preolímpico | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

Por último, el otrora goleador del balompié nacional indicó que “todos quieren llegar y revolucionar el fútbol, algo que es imposible. Tenemos que ver lo que tenemos, entender lo mejor que podemos hacer y basarnos en eso. No ver como juegan en España, Inglaterra o Italia, somos Chile, tercermundistas”.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE NICO CÓRDOVA AL MANDO DE LA SUB 23

El Equipo de Todos se despide del Preolímpico 2024 el próximo viernes 2 de febrero cuando se mida ante Paraguay a las 20:00 horas. Tras ello, Córdova seguirá preparando a la selección nacional de cara al Mundial Sub 20 que se realizará en Chile en 2025.