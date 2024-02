La Selección Chilena cayó por 5-0 ante Argentina en el Preolímpico Sub-23 que se desarrolla en Venezuela. Nicolás Córdova tras el compromiso manifestó un malestar con las condiciones del campo de juego del Polideportivo Misael Delgado.

“Todos nos hemos quejado. El que trata de jugar un poco no tiene la chance. Hemos tenido absolutamente que cambiar nuestra forma de jugar, porque la cancha no te permite. No tiene que ver con el resultado de hoy”, señaló el estratega.

El DT complementó su comentario: “Estamos en un torneo Sub-23 donde hay jugadores adultos que valen 30 millones de dólares y no están las condiciones de ningún terreno de juego, lo siento por la organización, pero es la realidad”.

Mario Soto, mundialista en España 1982, tiene una opinión totalmente distinta: “La cancha nunca tiene la culpa, el físico de los jugadores es responsabilidad mía. Entonces eso no va”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

“Con lo que estoy diciendo no estoy en contra de Córdova ni Juan Pérez. Estoy pidiendo excelencia en el fútbol y eso no se te está dando. Están los que quieren estar, no los que deben estar”, agregó el histórico de La Roja.

Nicolás Córdova manifestó sus quejas con el terreno de juego (Foto: Photosport)

Soto siente que los futbolistas chilenos deben estar en las reglas de exigencia: “Hay un problema tremendo. El chileno tiene que estar bajo las reglas de la exigencia, me refiero al jugador, la materia prima y darle la categoría que corresponde a ellos”.

Por último, remarcó que salvo en el 2000, Chile no destaca por buenos resultados en los Preolímpicos: “Tampoco teníamos una cifra importante en ese nivel, exceptuando cuando fuimos a unos Juegos Olímpicos”.