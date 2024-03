Chile vs. Francia: Cómo ver EN VIVO el partido de la Selección Chilena

Ricardo Gareca inició su era en la Selección Chilena con un triunfo por 3-0 ante Albania en la ciudad de Parma. La Roja ahora se medirá ante Francia en el Stade Velodrome de Marsella en su segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo.

La Selección Francesa viene de caer por 2-0 en un amistoso ante Alemania en Lyon y buscará reponerse ante Chile. Didier Deshamps ya comienza a definir el equipo que tendrá presencia estelar de su principal figura: Kylian Mbappé.

Mike Maignan en el arco; Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández en defensa; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana en mediocampo; Marcus Thuram, Olivier Giroud y Kylian Mbappé en delantera sería el equipo titular de Francia.

Por su parte, Ricardo Gareca no haría mayores cambios respecto al once que presentó ante Albania. La única sería en el arco, ya que el Tigre aún no decide si repetir con Claudio Bravo o alinear de estelar a Brayan Cortés.

De esta manera, la formación sería con Brayan Cortés o Claudio Bravo en el arco; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría en zona media; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila más adelantados para dejar como centrodelantero a Eduardo Vargas.

La Roja tuvo un positivo arranque de la era Ricardo Gareca con un triunfo por 3-0 ante Albania y ahora se medirá con Francia. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Francia?

La Roja recibe a Francia este martes 26 de marzo a las 17:00 (de Chile Continental) en el Stade Velodrome de la ciudad de Marsella.

¿Cómo ver EN VIVO a la Selección Chilena ante Francia?

El partido de Chile ante Francia será transmitido por Chilevisión.