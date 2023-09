Christiane Endler cumple 100 partidos por Chile y ANFP decide no transmitir el compromiso

La ANFP siendo la ANFP. Así es, una situación bien especial se vivió en el partido de la selección chilena femenina, el segundo compromiso amistoso ante el combinado de Nueva Zelanda.

Y en la ocasión, nuevamente La Roja se impuso ante las oceánicas ahora por dos tantos a uno gracias a las conquistas de Yanara Aedo y Karen Araya, ratificando su poderío ante el mismo rival, tras la victoria del pasado sábado en La Florida.

El compromiso de este martes, tuvo el tinte de carácter histórico, ya que la portera Christiane Endler cumplió 100 partidos defendiendo al equipo nacional siendo un verdadero hito para la deportista.

Sin embargo, más allá del logro y el indicador, de quien es la mejor arquera del mundo y nuevamente nominada al Premio The Best, este centenario de duelos, no fue transmitido por televisión.

Así es, de manera irrisoria, el duelo se llevó a cabo en el Complejo Deportivo de Quilín, pero más allá del lugar, ni la ANFP ni la Federación de Fútbol de Chile no habilitó ninguna opción de un streaming, para que los hinchas hubiesen acompañado a Tiane, por último, a través de la pantalla. Nada de eso hubo.

Eso sí, es muy probable que en otra instancia donde el Team Chile, quizás, espera que pueda ser en los Juegos Panamericanos donde están alertas de poder contar con la entretubos nacional y ahí, realizar alguna especie de homenaje, que es lo mínimo que se debe hacer con una de las mejores futbolistas chilenas de la historia, en ambos géneros.

¿Cuáles son los números de Christiane Endler en la selección chilena?

Sabido, que en este cotejo ante Nueva Zelanda en Quilín, Tiane Endler completó cien partidos por La Roja femenina. Sus números marcan que ha salido triunfante en 31 partidos, 22 empates y 47 caídas. Además, disputó el Mundial de fútbol de Francia 2019.

Debutó en el año 2009 ante México en condición de visita en la derrota ante el cuadro azteca por tres a cero, cuando tenía 18 años.

¿Cuál es el grupo de Chile en los Juegos Panamericanos en fútbol femenino?

En octubre, comienzan los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero el fútbol femenino se desarrollará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El 22 de octubre, las nacionales debutan ante Paraguay a las 13 horas en Playa Ancha, el 25 del mismo mes ante México en la Ciudad Jardín a las 15 horas y frente a Jamaica el día 25 en Valparaíso a las 13 horas. Chile integra el Grupo A de la respectiva competencia.