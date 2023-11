La Selección Chilena tuvo una paupérrima actuación por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que Chile igualó sin tantos ante Paraguay, resultado que sepultó el ciclo de Eduardo Berizzo, quien dejó la banca nacional.

Tras el desempeño del equipo de todos, el ex entrenador de ‘La Roja’ Claudio Borghi desmenuzó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ lo que fue el rendimiento de de Chile, en la que analizó particularmente el partido de Alexis Sánchez en su rol de creador.

“A mi me gustan muchos los especialistas y desgraciadamente Alexis Sánchez no es su especialidad ser creador ¿lo puede hacer bien algunas vez? si, lo puede hacer, es un gran jugador, pero estas obligaciones que se le da de poder crear y no tiene la capacidad, termina siendo intrascendente él y el equipo“, comenzó señalando Borghi.

Para el ‘Bichi’ uno de los grandes ausentes dentro del equipo fue Alexander Aravena, de quien pidió más minutos en el partido “¿por qué Aravena está afuera? Aravena es un jugador diferente, un jugador con buen pie y que puede ser desequilibrante“.

El ‘Bichi’ no quedó conforme con el rendimiento de Sánchez como creador | Foto: Photosport

El hoy panelista mostró su gran desilusión con lo que fue el trabajo de Eduardo Berizzo, en la que consideró que debió haberse atrevido a más tras tener un jugador más durante la mayoría del partido.

“Cuando no funciona individualmente el equipo, está la escuadra que te sostiene y Chile no ha mostrado mejorías. Después de la expulsión pudo haber tratado de hacer cosas diferentes, hacer un cambio de inmediato, probar alguna alternativa en ataque“, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Borghi mostró toda su preocupación por lo que fue este empate ante un rival directo como lo es Paraguay, en la que avisa que el duelo ante Ecuador será bastante complejo el poder sacar puntos.

“Más que bronca, me da preocupación con lo de Chile y lo que puede pasar, ante Paraguay no consiguió un resultado interesante y ahora va enfrentar una selección muy potente en Ecuador, hay que ver como termina esta ronda eliminatoria, la que no pinta nada bien”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.