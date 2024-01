Claudio Borghi exculpa a Nicolás Córdova y acusa falta de carácter en La Roja preolímpica tras fallido debut: "No puede ser que..."

La Roja tuvo un pésimo debut en el preolímpico de Venezuela pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde cayó por la cuenta mínima ante Perú y mermó en gran parte sus chances de avanzar al cuadrangular final donde clasifican los dos mejores de cada grupo.

Teniendo en cuenta que en la misma zona está Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido ante Perú era clave para los dirigidos por Nicolás Córdova, pero La Roja se quedó sin pan ni pedazo y ahora deberá enfrentar a 3 de las selecciones más duras del continente.

Claudio Borghi, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports y ex entrenador de La Roja comentó el fallido debut de Chile ante Perú e hizo eco de las palabras de Lucas Assadi, quien dijo que falta más tácticamente que físicamente.

Chile cayó ante Perú en el debut. | Foto: Photosport

“No me la tomo a mal, quizás los jugadores no entienden todo lo que el técnico está pidiendo, yo lo veo por ese lado. El técnico tiene sistema de entrenamiento muy bueno, lo que hay que evaluar si es para esos jugadores”, dijo el Bichi

Borghi apunta sus dardos a un aspecto emocional: “En cuanto al rendimiento, se crearon situaciones y el partido no se mereció perder, pero se perdió. A mí lo que me preocupa es el carácter de los jugadores, no puede ser que todos hagan lo mismos porque nadie se anima a hacer algo diferente”, añadió.

“Entiendo que defensivamente se cumplan los esquemas o mandatos del DT, pero de mitad de cancha hacia arriba no hay ningún entrenador que te pueda ayudar a crear cosas y ahí para mí entra el carácter”, complementó en el cierre.

El fixture de La Roja en Venezuela

La Roja tendrá libre en la segunda fecha y volverá a la acción el próximo sábado cuando tenga que enfrentar a Uruguay. Posterior a eso, jugará el martes 30 de enero y viernes 2 de febrero ante Argentina y Paraguay, respectivamente.