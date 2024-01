El duro reproche de Claudio Bravo a La Roja Sub 23 por no dar la cara tras la derrota ante Perú

Claudio Bravo es por excelencia el gran referente que tiene la Selección Chilena y tiene la jineta necesaria para enrostrar a los más jóvenes como pasó con La Roja Sub 23.

Bravo ícono de la Generación Dorada, multicampeón en Europa y ganador de dos Copas América con La Roja lanzó un potente comentario a través de redes sociales.

El líder de la Selección Chilena no perdonó que el equipo de Nicolás Córdova no diera la cara tras la caída por 1-0 ante Perú en el Preolímpico. Según videos, los jugadores pasaron en silencio y sólo habló en la cancha Lucas Assadi.

Ante ello, Bravo le cayó con todo a La Roja Sub 23 por su desdén y poca autocrítica mandó un gran mensaje. “El fútbol no sólo se trata de golpear bien una simple pelota, también se trata de responsabilidades, respeto y educación”, indicó Bravo.

Claudio Bravo barre el piso con La Roja Sub 23 (Photosport)

Además, el arquero del Betis terminó su escrito vía redes sociales con otro profundo dardo para La Roja Sub 23, que pasó ante los periodistas sin decir nada tras perder con el Rimac.

“Nos queda mucho por aprender”, expresó Claudio Bravo con una imagen de uno de los seleccionados circulando por el Polideportivo Misael Delgado de Carabobo.

¿Qué viene para La Roja Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela?

La Roja Sub 23 está última de su grupo con 0 puntos, luego de la caída ante Perú en Carabobo. La “Rojita” ayer no quiso hablar con nadie y sólo Nicolás Córdova dio la cara con poderosas razones del por qué no pudo hacer su fútbol.

Más allá de eso, La Roja Sub 23 tendrá libre en la fecha 2 del Preolímpico y el 27 de enero, a las 20 horas, enfrentará a Uruguay de Marcelo Bielsa.

Posteriormente, el 30 de enero va contra Argentina y el 2 de febrero chocará con Paraguay.

Revisa la publicación de Claudio Bravo contra La Roja Sub 23:

La publicación en Facebook de Claudio Bravo