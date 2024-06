El ex entrenador de la Selección Chilena le exige a RIcardo Gareca la titularidad de este jugador

La Selección Chilena ya coloca el foco en lo que será su nuevo gran desafío en la Copa América, en la que los dirigidos por Ricardo Gareca ya comienzan a llegar a suelo estadounidense para prepararse a su estreno ante Perú.

En esta jornada, el ex entrenador de ‘La Roja’ Claudio Borghi comentó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro lo que puede ser el probable onceno de Chile ante Perú, en la que hace un llamado de atención para preocuparse en lo defensivo.

“Siempre que hablamos de equipo es como ataca, pero nunca como defiende, que hay que poner un alero, que hay que poner dos nueves, pero también hay que defender, hay que correr para atrás”, comenzó declarando Borghi.

Sosteniendo su punto de vista, el ‘Bichi’ postuló a Rodrigo Echeverría para la titularidad en el mediocampo de la Selección Chilena, en la que siente que es el único jugador que puede darle la posibilidad de equilibrar al equipo gracias a su gran despliegue.

Echeverría es opción para el mediocampo de La Roja | Foto: Photosport

“Me da la sensación a mí que Echeverría tiene más marca en el mediocampo y también tiene la posibilidad de irse al ataque, digo esto porque me da las sensación de que Alexis es dificil encontrarle posición, pero va a jugar, si no juega Osorio, lo haría Dávila, pero yo no movería a Valdés, para mí hizo un buen partido”, declaró.

Finalmente, Borghi remarcó en que pensando en lo que puede ser este partido clave ante Perú, es importante recurrir a un jugador que se someta a la refriega y para aquello, siente que el hoy volante de Huracán de Argentina puede ser el hombre.

“Pensando en la cantidad de gente que uno tiene para arriba, también tiene que ser equilibrado en la gente que tiene para abajo y me da la sensación que Echeverría cumple más marcas que la que puede tener cualquier otro mediocampista”, cerró.