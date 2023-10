Claudio Borghi le cae sin piedad a Eduardo Berizzo por 'quemar' a Darío Osorio en estrepitosa caída de La Roja: "Me parece injusto"

Darío Osorio tuvo en el día de ayer una buena oportunidad para demostrar todas sus condiciones en la Selección Chilena, pero el partido mismo como la posición en donde jugó no lo ayudaron a que desplegara su mejor potencial.

El oriundo de Hijuelas y canterano de Universidad de Chile entró de manera improvisada tras la lesión de Diego Valdés y, si bien hizo un correcto primer tiempo -aunque un tanto nervioso-, terminó saliendo en la segunda mitad.

Esta decisión de hacer ingresar un jugador y después sacarlo antes de que termine el partido colmó la paciencia de Claudio ‘Bichi’ Borghi, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports repasó la medida tomada por Berizzo.

Osorio ingresó en el primer tiempo y fue sacado en el segundo. | Foto: Photosport

“Creo que este resultado trae un muerto; Darío Osorio. Es un chico que hay que cuidar, a todos hay que cuidarlos, pero sacar a un jugador que hiciste ingresar, darle la responsabilidad de lo que estaba pasando, me parece injusto”, dijo.

En esa línea, Borghi no se explica el cambio que realizó Eduardo Berizzo cuando el partido estaba prácticamente sentenciado y quedaba poco tiempo: “Faltaban 10 minutos. Entonces, para qué, para qué sacrificar a un joven”.

“Pueden decir que con Osorio no pasó nada, pero él puede decir ‘pucha, ingresé y me sacaron’. Los dos jugadores que tenían menos responsabilidad eran Loyola y Osorio. Es un resultado malo y con muertos… y esos muertos no deberían ser los jóvenes”, remató.

Lo que sigue para Berizzo

Eduardo Berizzo ahora tomará a La Roja Sub 23 que jugará los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y, posterior a eso en noviembre, se volverá a jugar con los seleccionados para encarar la fecha doble donde Chile recibirá a Paraguay y visitará a Ecuador en Quito.

Chile, lejos del Mundial

La Roja, de momento, se ubica en el octavo puesto de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, superando a Perú con un punto y a Bolivia sin unidades. De momento, Chile no está clasificando ni al repechaje mundialista.