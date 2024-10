Ricardo Gareca regresó a Chile luego de tomar un breve tiempo familiar en Argentina. En su arribo al país, el DT de la Selección Chilena aclaró las razones de su viaje, algo que no cayó muy bien debido al momento que atraviesa La Roja.

“Estuve con la familia, por el Día de la Madre y el cumpleaños de uno de mis hijos. Aproveché esta semana”, fueron parte de las palabras del “Tigre” en su llegada a suelo nacional.

Esto no cayó para nada bien a Claudio Borghi, exDT de Colo Colo, la Selección y otros clubes, quien le dejó claro el camino a Gareca: “Vos trabajas acá. Si eres técnico de la Selección Nacional, tienes que estar en Pinto Durán todos los días. Después verá qué hace, si ver partidos o jugar a las cartas, pero tiene que estar ahí”.

Si bien cuestionaron con el panel de Futuro FC que podría haber estado viendo a los chilenos que militan en Argentina, todo indica que no fue así, por lo que el “Bichi” insistió en que: “Hoy la tecnología te permite ver partidos en cualquier parte del mundo y todo, pero no es lo mismo, Yo veo fútbol argentino o inglés, y veo lo que la cámara me muestra no lo que yo quiero ver”.

En esa línea, debido a que el “Tigre” no habría asistido a ver a jugadores como Felipe Loyola o Rodrigo Echeverría, agregó: “No es lo mismo verlo (por TV que) en cancha. A veces la cámara apunta al arco rival y quieres ver cómo está parada tu defensa“.

Bichi Borghi le cae a Pablo Milad

Además de reprochar el viaje a Ricardo Gareca, también tuvo palabras para el mandamás de la ANFP, Pablo Milad, quien días atrás aseguró que el DT de La Roja tendría posiblemente considerado a Arturo Vidal para la próxima convocatoria.

Aunque el “Bichi” manifestó que el “King” sí debiera estar, aseguró que no son cosas que el timonel del fútbol chileno debiese estar asumiendo: “Yo no sé por qué Milad se pone a hablar de quiénes deben estar y quien no. Es más fácil decir ‘Yo no soy el técnico. Yo lo contraté para que haga el equipo’. Listo, se evade todo el lío”.

Finalmente, añadió: Esto lo que hace es, a veces, obligar al técnico a tomar decisiones porque ‘dijo Milad que podría estar'”.