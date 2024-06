El ex entrenador de la Selección Chilena asegura que un talentoso futbolista faltó en Chile en la Copa América 2024.

Punto final para la aventura de la Selección Chilena en la Copa América 2024. Tras el empate 0-0 ante Canadá comienzan los análisis de lo que fue la participación de la Roja en el certamen de selecciones. En ese sentido Claudio Borghi considera que un jugador hizo falta

“¿Qué jugador faltó hoy que no fue citado? No por gusto de Gareca”, mencionó el Bichi en Todos Somos Técnicos, entendiendo que la ausencia de este futbolista no era por decisión del Tigre.

Sus compañeros de panel en TNT Sports le mencionaron a Luciano Cabral. El reconocido exfutbolista y estratega aseguró que el formado en Argentinos Juniors en un momento como este se hace mucho más necesario por sus características de juego.

“Hoy un jugador como ese lo ves mucho más necesario, porque te da tiempo, porque es tiempista, porque da espacios, decide por dónde atacar”, expresó el ex entrenador de la Selección Chilena.

Claudio Borghi mencionó a Luciano Cabral como un jugador necesario para la Roja. (Foto: Photosport)

¿Dónde jugará Luciano Cabral?

Luciano Cabral tuvo un gran año y medio con Coquimbo Unido. Su buen nivel despertó el interés de Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, Grupo Pachuca logró un acuerdo con el jugador.

De esta manera, el conglomerado mexicano decidió enviarlo al León de México, luego de una frustrada llegada a Everton.