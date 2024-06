El ex entrenador de 'La Roja' puso todas sus fichas por este jugador en la Selección Chilena

Claudio Borghi no se imagina a La Roja sin este sorpresivo jugador: "Tiene una..."

La Selección Chilena en esta jornada tendrá un duro apretón de manos previo a lo que será su participación en la Copa América, en donde el equipo que comanda Ricardo Gareca se verá las caras ante Paraguay en el Estadio Nacional.

Sobre esto, el ex futbolista y DT Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ y se refirió al jugador que considera clave dentro del esquema de Gareca en Chile, en donde pone sus fichas por Darío Osorio.

“Yo no me imagino a un Osorio fuera de la Selección, ósea dentro del equipo titular, porque tiene una velocidad, una inventiva diferente a lo que puede hacer el resto”, comenzó señalando Borghi.

Continuando con su pensamiento, el ‘Bichi’ declara que el puesto de titular el jugador del Midtjylland lo disputará entre Diego Valdés y Víctor Dávila, quienes hoy en día asoman como titulares para el partido ante los ‘Albirrojos’ tras la ausencia de Osorio.

Osorio es la gran ficha que tiene La Roja | Foto: Photosport

“Para mí no sé si (el puesto) lo va a pelear con Valdés o lo va a pelear con Dávila, porque recordemos que uno dice ¿Quién va a jugar de 9? Vargas, él no es 9, es un chico que arranca de los costado hacia adentro, pero no se para de 9 prácticamente”, declaró.

Finalmente, Borghi expresa que este partido ante los paraguayos, será muy importante para Ricardo Gareca, ya que podrá ver en acción a los jugadores ante un rival duro como lo es Paraguay, pensando en lo que puede ser la Copa América o las mismas Eliminatorias.

“Lo que va hacer el ‘Flaco’ (Gareca) es observar algunos rendimientos y tomar decisiones, pero los que están para mí afuera los tres (Maripán, Osorio y Díaz) son titulares”, concluyó.