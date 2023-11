Claudio Borghi pide más minutos para Darío Osorio en La Roja: "No soy su hincha, pero lo veo y digo..."

A pesar de la derrota ante la Selección de Ecuador por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la altura de Quito, en la Selección Chilena se quedaron con gratas sensaciones por lo que fue el rendimiento del equipo y por sobre todo, de algunos jugadores que destacaron de buena manera.

Sobre lo que fue este duelo, el ex entrenador de la Selección Chilena, Claudio Borghi comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que fue la actuación de la camada juvenil dentro de ‘La Roja’, en la que indicó en donde está el gran problema desde las series formativas que afectan a las jóvenes promesas.

“Lo que le falta a mucho de estos jugadores, es lo que no le damos nosotros, que es una buena formación para llegar a los 20, 22, 23 años y ser titulares, no es problema de ellos, es problema de una formación que les falta”, comenzó declarando Borghi.

Siguiendo con aquello, el ‘Bichi’ explicó que el poco rodaje competitivo que tienen los jóvenes nacionales, no los hace ser tan competitivos y que llamen la atención para partir a nuevos equipos en el extranjero, en la que además, también habló del por qué de su respaldo a Gabriel Suazo.

“Ustedes dicen ‘se tienen que ir’, pero yo digo ¿a dónde?, juegan o no juegan. A mi muchos me dijeron en las redes ‘te me caíste defendiendo a (Gabriel) Suazo’ y mira donde está Suazo hoy, eso es por que lo vemos”, explicó.

Osorio tuvo buenos minutos en La Roja ante Ecuador | Foto: Getty Images

Finalmente, Borghi habló de las promesas nacionales que deben tomar mayor protagonismo dentro de la Selección Chilena, en la que dejó un importante llamado para darle más minutos a Darío Osorio en ‘La Roja’.

“Osorio tenía que jugar en la Selección, Assadi en la U, cuanto más van a esperar, yo no soy hincha de Osorio, ni lo conozco, pero lo veo al hueo… y digo ‘este hueo… tiene que jugar’, ¿Quién va a jugar por él?”, cerró.

¿Cuántos partidos ha jugado Darío Osorio por la Selección Chilena?

El joven jugador nacional ha disputado seis encuentros por la Selección Chilena, en la que dentro de estas Eliminatorias Sudamericanas ha jugado tres compromisos: Uruguay, Venezuela y Ecuador.