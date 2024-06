Pedro Carcuro criticó a Ben Brereton. El periodista de larga trayectoria no se muestra convencido con el rendimiento del futbolista y señala que no le ve categoría para integrar la Roja.

“Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ben Brereton. No le veo la categoría para estar en la Selección Chilena”, expresó en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura.

Claudio Borghi salió en defensa de Brereton. “¿Es el primer jugador que se erra un gol?”, dijo el ex DT de la Selección Chilena en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre el tanto que perdió el jugador en el encuentro ante Paraguay.

Claudio Borghi lanza criticas a Pedro Carcuro

El Bichi criticó a Carcuro y expresó su molestia: “Yo cuando un periodista quiere sacar partido de una situación, me da un poquito de bronca”.

Es más, acusó una situación en su periodo en la Roja: “Digo esto porque alguna vez, el mismo periodista cuando yo era técnico de la Selección, propuso gente para trabajar en la Selección”.

Claudio Borghi criticó al periodista, Pedro Carcuro. (Foto: Photosport)

Marcelo Vega le consultó si la recomendación tenía que ver con el ámbito de la medicina. Borghi contestó: “Se había recuperado un jugador de un equipo y dijo que el doctor era maravilloso”.