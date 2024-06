La Selección Chilena logró una contundente victoria por 3 a 0 ante Paraguay en el último apretón del combinado dirigido por Ricardo Gareca antes de la Copa América 2024.

Uno de los jugadores que tuvo una oportunidad ante los paraguayos fue el delantero Ben Brereton, que ingresó en el segundo tiempo y tras un gran pase de Alexis Sánchez, no logró definir solo frente al portero guaraní y se perdió el 4 a 0.

Tras el pitazo final, el futbolista que pertenece a las filas del Villarreal de España fue uno de los pocos jugadores nacionales que no convenció del todo y recibió fuertes críticas por partes de los hinchas en redes sociales.

Brereton desperdició una chance clara de gol ante Paraguay | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

PEDRO CARCURO DESTROZA EL NIVEL DE BEN BRERETON

El reconocido periodista Pedro Carcuro aprovechó de utilizar su tribuna en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura para lanzar sus dardos hacia el ariete chilenobritánico de 25 años.

“Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ben Brereton. No le veo la categoría para estar en la Selección Chilena”, dijo de entrada el relator.

Ahí fue el turno de Francisco “Pancho” Sagredo de explicarle a Carcuro el fenómeno que se vive por Brereton. “Es simpático y a la gente le gusta El Gringo”, indicó el comunicador.

Carcuro rápidamente lo frenó en seco a Sagredo y cerró con un: “Pero entonces tráiganlo a un reality como Gran Hermano”.

¿CUÁNDO ES EL DEBUT DE LA ROJA EN COPA AMÉRICA?

Chile hará su estreno en la Copa América 2024 de los Estados Unidos, el día 21 de junio. En aquel encuentro, se medirá ante la Selección Peruana desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium en Dallas, Texas.