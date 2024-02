Claudio Bravo volverá a La Roja en la próxima nómina y el DT Ricardo Gareca devolverá al eterno capitán a la Selección Chilena, luego de la marginación de Eduardo Berizzo.

El portero Claudio Bravo es una voz autorizada por su estirpe y estatus a opinar lo que se le dé la gana. En esa situación, el meta del Real Betis también tuvo palabras para descifrar el mal momento que vivió con Eduardo Berizzo.

El meta de La Roja conocía hace una década a Berizzo y el Toto ya en el puesto de DT lo borró de golpe debido a que Bravo decidió tomar vacaciones en una Fecha FIFA pobre con equipos de tercera línea como República Dominicana y Cuba.

“No me dolió, me extrañó más que doler. Fuera de eso, sé que el jugar acá, el rendimiento te lleva a la selección y más cuando quieres aportar. Si no me toca estar y va otro, desde la distancia ayudaré lo que más pueda, que esto funcione porque tiempo no hay ni margen de error, tampoco para buscar culpables o excusas“, expresó Bravo en diálogo con RedGol.

Claudio Bravo fue al hueso en contra de Eduardo Berizzo (Photosport)

Incluso, Bravo lanzó potentes frases para explicar su dolor sobre lo que pasó con Berizzo, quien no toleró que el meta prefiriera descansar antes que estar con La Roja en Fecha FIFA.

“Ahora, es momento de ayudar, de aportar para que esto crezca a los niveles a los que estábamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a viajar y perder, a ir y quedar eliminado o este tipo de cosas sino que a lo contrario”, manifestó.

¿Qué espera Claudio Bravo ahora en La Roja sin Eduardo Berizzo?

Claudio Bravo llega a los 40 años a La Roja nuevamente y sabe que su proceso ha ido en crecimiento con el paso del tiempo en Europa.

El capitán de La Roja cierra el capítulo con Berizzo y dice que “en un periodo de edad donde la maduración se acentúa más, quizás 10 años atrás respondería otra cosa, pero con tranquilidad”.

Lo último que dijo Bravo sobre Berizzo fue claro al decir que “me tocó un periodo donde intenté apretar al máximo para ayudar y no pasó. Di vuelta la página con la sensación de que no habría un llamado”.