Además de Manuel Pellegrini: revelan tres candidatos a dirigir la Selección Chilena

El interinato de Nicolás Córdova llegará a su fin. La cúpula de la ANFP tiene a cuatro nombres en carpeta para asumir en el cargo.

La Selección Chilena busca a su nuevo entrenador. Si bien Nicolás Córdova ejerce dicho rol, su proceso al mando del combinado adulto está por acabar: se reveló la lista de candidatos para reemplazarlo definitivamente.

A través de los micrófonos de ESPN Chile, el periodista Christopher Brandt aseguró que Manuel Pellegrini es el principal apuntado. El experimentado DT tiene una cláusula para dejar Real Betis y asumir el desafío.

¿Cuándo? A comienzos de 2027. Por ello, la cúpula de la ANFP baraja otras alternativas en caso de no poder concretar tal movimiento. Se manejan tres nombres para el puesto.

El primero: Gustavo Álvarez. Actualmente, dirige a Liga Universitaria Deportiva y es reconocido por ser campeón nacional con Huachipato, además de llevar a Universidad de Chile a semifinales de Copa Sudamericana.

Tras él, asoma Julen Lopetegui. El estratega español lidera a Qatar y tiene contrato vigente hasta 2027. Finalmente, Nicolás Larcamón aparece como opción: recientemente se incorporó a Sporting de Gijón.

Nicolás Larcamón, Gustavo Álvarez y Julen Lopetegui, los candidatos de la Selección Chilena. (Fotos: Getty)

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La Selección Chilena busca DT

Cabe consignar que La Roja iniciará su camino clasificatorio rumbo a la siguiente cita mundialista en septiembre de 2027. Por ende, en Quilín hay una cuota de tranquilidad para encontrar al director técnico idóneo.

Por el momento, Nicolás Córdova se mantiene al frente de la Selección Chilena, que se alista para medirse vs. México. Tal partido, válido por fecha FIFA, se jugará este martes 6 de octubre, desde las 23:30 horas, en Los Ángeles, California.