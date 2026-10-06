Johnny Herrera y su sorpresivo análisis por este jugador de La Roja: “Me llega a dar lata”

En la Selección Chilena ha existido una seria crítica por lo que ha ido el proceso que ha liderado Nicolás Córdova dentro del equipo de todos, en donde el DT ha estado muy lejos de darle un sello futbolístico a su equipo.

Esto se ha ido reflejando en lo que han sido los partidos de esta Fecha FIFA, en donde la Selección Chilena ha dejado una paupérrima imagen en sus partidos ante Canadá y Estados Unidos, en la que cayó por 1-0 y 4-2, respectivamente.

Sobre esto, el ex futbolista Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en el que habló sobre el rendimiento puntual de un jugador, Lawrence Vigoroux, a quien destacó por su nivel, pero que siente que está muy poco acompañado.

“Al ver a Vigoroux lo encuentro en un nivel tan alto, tan sobre el nivel de la selección y veo una selección tan poco trabajada por ejemplo en la parte defensiva, me llega a dar lata como juega él, la forma en la que resuelve él”, declaró.

Herrera destacó a Vigoroux | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera destaca lo que es el gran juego de pies que tiene el portero nacional, pero al que no se le puede sacar mayor provecho, debido a que el equipo no tiene mucho en donde agarrarse en su forma de jugar.

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“El tipo siempre controla y se apronta para salir jugando, para dar una pelota buena, hacer algo correcto y más encima ataja, pero el equipo no lo acompaña porque no hay trabajo”, concluyó.

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