Claudio Bravo colgó los guantes de manera sorpresiva este lunes recién pasado. El ahora exgolero de 41 años puso fin a más de 20 años de exitosa carrera en el profesionalismo, generando una horda de reacciones a gran nivel.

Tanto excompañeros, futbolistas de otros equipos, clubes, famosos de la TV, marcas, instituciones y hasta el propio Presidente Gabriel Boric, se sumaron a los homenajes al eterno capitán de La Roja.

Luego de su retiro, el exgolero se ha dado el tiempo de conversar con varios medios de comunicación. Fue en conversación con Mega donde reveló cuáles serían sus futuros planes en la Selección Chilena.

“Ser gerente de la selección sería algo bueno, y no difícil de hacer desde mi conocimiento. Necesitas que se entienda donde se debe entender, en el ente máximo que es la Federación. Todo nace desde ese punto”, reveló el exportero al citado medio.

Claudio Bravo pone calma por su futuro

Posteriormente, Claudio Bravo puso paños fríos ante una posibilidad de un cargo en La Roja: “me retiré hace nada, esto sería ahora ya y ahora quiero tiempo, disfrutar el día a día. Para lo otro hay que prepararse, las expectativas en uno son altas y si te metes sin saber el fracaso es grande”.

Claudio Bravo se retiró este lunes del fútbol profesional

“Sería bonito, una consecuencia de algo, valorizar lo que hiciste. Agarrar todo esto y ponerlo al servicio de los demás es una buena idea. Pero no depende sólo de mí”, complementó.

Finalmente, volvió a dar sus razones para no retirarse en Chile: “es como cuando me preguntan por qué no volví a Chile: porque no tuve oferta formal, de cómo me gustaría venir. Y no era ligado a lo económico. Era, por ejemplo, que después se me ofreciera vincularme a un proyecto”.