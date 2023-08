Claudio Bravo piensa en el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 con los partidos ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago. Pero también le abre la puerta a la opción de participar en la Selección Chilena que competirá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Es interesante, yo feliz de querer aportar, más ese tipo de cosas, que son grandiosas de poder obtenerlas y tener logros para el país”, expresó en conversación con TNT Sports sobre el fútbol masculino que se desarrollará entre el lunes 23 de octubre y el sábado 4 de noviembre.

El guardameta valoró los avances que traerá el evento deportivo. “Supe que había una inversión gingasteca en infraestructura. Me parece genial, estábamos muy al debe. Muchas veces a los deportistas les pedimos logros, medallas y creo que ni siquiera tenían las condiciones mínimas para prepararse y optar siquiera a subir a un podio. Me parece muy bien que se mejoren las condiciones de todos ellos, porque te dice que se está valorando mucho al deportista nacional”.

Bravo recordó lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sidney 2020. “Si me acuerdo perfectamente. Estaba pegado al televisor. Me acuerdo de esa generación que me tocó compartir con todos ellos. Estuve hace poco con Reinaldo Navia en México, de hecho lo comentamos, hablamos un poco de ese tiempo. Por edad me tocó mirarlo, con ganas de estar ahí y mira lo que fueron las cosas, me tocó compartir con la mayoría de los que estuvieron en ese logro muy importante y un momento lindo para el deporte chileno”.

Si lo llaman bien y si no, apoyará a la distancia

El histórico bicampeón de América apunta a que no todos tienen la opción de representar a su país en instancias como los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. “No las consigue cualquiera (las medallas), no cualquiera tiene la oportunidad de competir en ese sentido. A muchos deportistas les llena de ilusión poder estar en un ambiente increíble”.

Claudio Bravo muestra su deseo de competir con la Selección Chilena en los Juegos Panamericanos de Santiago (Foto: Photosport)

Bravo asegura que si lo llama Eduardo Berizzo lo tomará bien y si no recibe una convocatoria también. “Si se da, bien, y si no se da, no pasa absolutamente nada y estaremos apoyando a todos los deportistas. Me pone contento eso, que exista una inversión donde se les valore y se les respete, donde puedan tener la oportunidad de crecer”.

Eduardo Berizzo tendrá la posibilidad de citar a tres jugadores libres de edad para la Selección Chilena Sub 23 que competirá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.