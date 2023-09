La Selección Chilena disputará un partido de alta tensión en esta jornada ante la Selección de Colombia, en donde los dirigidos por Eduardo Berizzo tienen como obligación el poder sumar los tres puntos en condición de local en estas Eliminatorias.

En la previa a este compromiso, el destacado relator Claudio Palma tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y abordó lo que ha sido el gran problema que ha tenido Chile en estos últimos años por el puesto de lateral derecho.

“¿Cuál ha sido la mejora? cuando conversamos con Berizzo, yo le pregunté por Matías Fernández, dice que pasa más, juega en línea de 3 en Independiente del Valle como lateral volante, entonces tiene menos marca”, comenzó señalando Palma.

“Nos habló muy bien de Catalán, dijo que los compañeros están sorprendidos con él, porque no juega con Catalán entonces, pone al chiquitito Messathou, supuestamente desde las palabras de Berizzo que tiene más marca que todos”.

Nayel Mehssatou ha sido duramente criticado | Foto: Photosport

Siguiendo en dicha problemática, para el reconocido narrador las opciones que existen en esa parte del campo de juego no parece convencerle, en la que insiste que la ineficiencia en el marcaje está siendo un gran problema con los jugadores que convoca Berizzo.

“Su segunda alternativa es Juan Delgado, que tiene menos marca, porque fue puntero toda su vida. Cuando te dice eso tu te vas atrapando y sale Messathou, qué pobre, era un cabro chico corriendo de 15 hacia atrás y lo pasaban y lo pasaban. Esa es la lógica que no entiendo”, explicó.

Finalmente, Palma esbozó que encuentra insólito que el jugador de Independiente del Valle, Matías Fernández no sea convocado en ‘La Roja’ y le dio con todo a Nayel Messathou por su bajo rendimiento en el puesto que dejó Mauricio Isla, a quien hasta día de hoy sigue extrañando.

“Si no lo convocaste y no te gusta Matías Fernández, sales con Messathou que no ha sido ni la mitad de Isla en todos los partidos que tiene. Yo creí que va a jugar Catalán, un tipo que tiene regularidad en Argentina y no juega de lateral, es que yo no entiendo nada”, concluyó.

¿Cuándo jugará la Selección Chilena por Eliminatorias ante Colombia?

La Roja deberá recibir este martes a Colombia en el Estadio Monumental por la segunda jornada de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.