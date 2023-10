Coke Hevia le entrega simple fórmula a Eduardo Berizzo para vencer a Perú y advierte si no le hace caso: "Estamos sonados"

La Selección Chilena lentamente empieza a vivir lo que será una nueva versión del Clásico del Pacífico, toda vez que Eduardo Berizzo y sus dirigidos deben enfrentar a Perú este jueves por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

El compromiso asoma como absolutamente trascendental para el ex ayudante de Marcelo Bielsa, ya que no ha podido cuajar un estilo de juego que llene el paladar de los hinchas y tampoco ha conseguido resultados positivos en amistosos y/o compromisos oficiales.

Pese al negativismo que rodea a La Roja, Coke Hevia se dio el tiempo para hablar con Bolavip Chile y cree tener la fórmula perfecta para que Chile muestre de una buena vez por todas de qué está hecho y poder imponerse a los peruanos.

“La solución para la Selección Chilena es, precisamente, Eduardo Berizo; que ponga a los jugadores que tenga que poner, que no se ponga a inventar cosas, que no ponga a jugadores fuera de posición, que no sea ratón e intente ir al ataque”, dijo el comunicador y conductor de Pauta de Juego.

Hevia aconseja y advierte a Berizzo. | Foto: Photosport

Para Hevia, no hay duda alguna que la gran estrella de esta Selección Chilena es Alexis Sánchez y el equipo debería jugar en torno al crack del Inter de Milán, quien estuvo en Antofagasta por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y ahora se concentra de lleno en los duelos de La Roja.

“Chile necesita fomentar el colectivo y para eso hay que ir al ataque. Que Alexis no retroceda, la versión de Sánchez en el Olympique de Marsella le hace bien a esta selección, pero si le va a poner puros volantes al lado y un solo acompañante en ataque, estamos sonados”, complementó.

Así las cosas, Chile tiene la mesa servida para afrontar una nueva versión del Clásico del Pacífico frente a Perú y tratará de conseguir los tres puntos que lo puedan acomodar en la tabla de posiciones pensando en la próxima cita mundialista.

Las decisiones de Berizzo

El estratega de La Roja tomó la decisión de suplir las ausencias de Benjamín Kuscevic y Javier Altamirano subiendo a Matías Zaldivia y Felipe Loyola, quienes se encontraban entrenando con La Roja Sub 23 que piensa de lleno en los Juegos Panamericanos 2023.

Otra de las decisiones de Eduardo Berizzo que causó sorpresa fue la nominación de Matías Fernández, quien, si bien ha tenido buenas campañas con Independiente del Valle, hace varios partidos que no ve minutos y no viene con ritmo competitivo.

El futuro de La Roja

La Selección Chilena tras enfrentar a Perú este jueves deberá pensar de cabeza en lo que será el compromiso frente a Venezuela a disputarse el martes 17 de octubre en tierras llaneras donde Chile suele sacar buenos resultados, pese a su histórico caída en la clasificación pasada.

En el mes de noviembre, La Roja se volverá a juntar para pensar en los partidos frente a Paraguay en Santiago y Ecuador en la temible altura de Quito que suele complicar en demasía a La Roja y sus pretensiones de lograr un buen resultado.

