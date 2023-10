Coke Hevia levanta sospechas por poca regularidad y consolidación de jugador que pinta para crack en La Roja: "No puede ser casualidad"

La Selección Chilena Sub 23 debutó de buena manera en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con un notable triunfo por la cuenta mínima ante México, compromiso que fácilmente podría haber tenido un resultado más abultado.

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo se vio bien dentro de la cancha y contó con numerosas chances para anotar más goles, pero la poca definición en los metros finales terminó pesando e hizo más ajustado el resultado.

Una de las decisiones del ex ayudante de Marcelo Bielsa que sacó ronchas en la antesala del compromiso fue no incluir a la joya de Universidad de Chile, Lucas Assadi, entre los titulares para enfrentar a los aztecas.

Si bien el canterano de los azules entró en el segundo tiempo, no logró cuajar buenos pases ni desequilibrar como lo hizo el año pasado en la U, ganándose varias críticas de los hinchas quienes lo apuntan a no estar a la altura.

Assadi no convence. | Foto: Photosport

La poca continuidad y regularidad del jugador azul fue abordada por el comunicador Jorge ‘Coke’ Hevia, quien en su cuenta personal de Twitter levantó sospechas por la situación de Assadi y fue un poco ‘más allá’.

“Assadi tiene talento, no hay dudas, pero no puede ser casualidad que Ormazábal, Pellegrino y Berizzo piensen igual. Lo más fácil es culpar al DT, pero algo más tiene que haber. Insisto, no puede ser casualidad”, dijo.

Lo cierto es que Lucas Assadi, desde que irrumpió con fuerza el 2022 en medio e la crisis azul, no ha podido revalidar esas buenas actuaciones esta temporada, en donde ha tenido que lidiar con la suplencia y el poco protagonismo.

¿Cuándo juega Chile?

Este jueves, Chile recibe a Uruguay en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, compromiso válido por la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Así se clasifica en los Juegos Panamericanos

La Roja necesita rematar primero o segundo de su grupo para acceder a las semifinales del torneo y, de esa manera, asegurarse por lo menos la disputa de la medalla de bronce en la cita panamericana.