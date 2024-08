Johnny Herrera reaccionó al retiro de Claudio Bravo. El Samurai Azul aseguró que ya vio algunos comentarios cuestionando la carrera del arquero bicampeón de América con la Selección Chilena.

“Somos un país chaquetero per se. Lamentablemente ya escuché un rato a algunos comentaristas, ‘oye, es que jugó en el Barcelona, pero no era el titular, el titular era Ter Stegen, oye, jugó en el City, pero no era titular, el titular era Ederson”, dijo el exgolero en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese sentido fue claro al resaltar los logros del oriundo de Viluco: “Jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época, jugó en un Barcelona que ganó todo, terminó siendo titular en la Liga Nacional, ganando incluso el Trofeo Zamora. Jugó siendo titular en Campeonato y siendo campeón con el City también, en el City que ganó todo. Qué mejor broche de su carrera”.

También mencionó que algunos posicionan a Roberto Rojas como mejor arquero. En ese sentido, eligió a quién es mejor entre el Cóndor y Capitán América: “A nivel de Selección, ‘no, pero es que el Cóndor atajaba más’. Compadre, el Cóndor no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo, ni a la uña del dedo chico del pie le llegó, con todo el respeto que se merece”.

Johnny Herrera llena de elogios a Claudio Bravo y asegura que Roberto “Cóndor” Rojas no se acerca al bicampeón de América. (Foto: Photosport)

Herrera explica por quéel ex Real Sociedades el mejor arquero chileno de la historia: “Acá están todos los partidos que jugó, todos los partidos que jugó y fue el único arquero en la historia de nuestro fútbol que ganó, algo. Ese algo fueron dos Copa América, siendo titular, siendo capitán y atajando en definición a penales”.

Por último, aseguro que no existe forma de discutir a Claudio Bravo: “Si hay alguien que quiera cuestionar que es el mejor arquero de la historia, no tiene validez y no tiene por donde”.