Cóndor Rojas pierde la paciencia con Eduardo Berizzo por este aspecto en nómina de La Roja: "No piensa en el futuro, solo en el día a día"

La Selección Chilena ya se encuentra trabajando en Juan Pinto Durán bajo las órdenes de Eduardo Berizzo, DT de La Roja quien buscará sumar puntos en esta fecha doble de Clasificatorias ante Paraguay y Ecuador.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa hizo una nómina con varias sorpresas y jugadores que estuvieron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Otra de las sorpresas fue que volvió a llamar a Fernando de Paul y Brayan Cortés como porteros, sumados a Gabriel Arias de Racing Club.

Esta decisión de llamar a tres arqueros experimentados y no incluir a ninguno de proyección colmó la paciencia de Roberto ‘Cóndor’ Rojas, experimentado portero de La Roja y voz autorizada para hablar del arco chileno.

Cóndor Rojas cuestiona no llamar a arqueros de proyección. | Foto: Photosport

“Tres arqueros que son titulares en los clubes le pueden dar las garantías que él cree en los compromisos. Él no está pensando en el futuro de la Selección Chilena, solo piensa en la actualidad, partido a partido”, dijo a Bolavip Chile.

Rojas profundiza sus palabras y asegura que “Llevar tres arqueros casi de la misma edad y no llevar a uno joven es lamentable, no está pensando que en el futuro la Selección Chilena pueda necesitar a un arquero joven”.

Sobre la nómina en sí, Rojas cree “No hay más no más, la mayoría de los cupos dentro de los clubes están ocupados por jugadores extranjeros y él tiene que ver qué tiene a disposición. No tiene mucho de dónde escoger y escoge los que están rindiendo domingo a domingo en los clubes. Reitero, él no piensa en el futuro, solo en el día a día”, remató.

Día y hora frente a Paraguay

La Roja deberá hacerse fuerte este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental cuando reciba a Paraguay en el Estadio Monumental. Cinco días después, deberá enfrentar a Ecuador en la altura de Quito.

La Roja en la tabla

Chile marcha en el octavo lugar camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026, superando a Bolivia y Perú e igualando en puntos con Paraguay y Ecuador, aunque con peor diferencia de gol que los rivales que enfrentará en los días venideros.