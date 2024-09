Roberto “Cóndor” Rojas y la performance de Gabriel Arias en Chile vs. Argentina: “En el tercer gol no tuvo ninguna culpa”

Gabriel Arias recibió críticas por su desempeño en la derrota de la Selección Chilena por 3-0 ante Argentina en Buenos Aires. Roberto “Cóndor” Rojas, a diferencia de otras opiniones, considera que el guardameta de Racing Club sólo tuvo responsabilidad en el tanto que marcó Julián Álvarez y lo exculpó en el tercer gol que anotó Paulo Dybala.

“Creo que Arias falló solamente en el segundo gol. Podía haber hecho algo mejor. En el tercer gol no tuvo ninguna culpa él, porque la pelota fue desviada por un compañero de la Selección Chilena, por eso que le hicieron el gol en el primer palo”, señaló el Cóndor en diálogo con BOLAVIP.

El exgolero de La Roja recalcó que queda claro que un desvío perjudicó a Arias: “Aquí mostraban algunas imágenes que la pelota fue desviada por un jugador chileno, por eso que la pelota que entró ahí”.

De todas formas, si bien considera que la labor del golero fue positiva en líneas generales, piensa que ya tener responsabilidad en un tanto es complejo: “Creo que el trabajo de él fue bueno en ese sentido, claro, tener responsabilidad en un gol hace que el equipo ya no tiene reacción estando 0-0, menos 2-0″.

Gabriel Arias jugó como titular en la derrota de 3-0 de la Selección Chilena ante Argentina. (Foto: Photosport)

Roberto Rojas ve complicado el panorama de la Selección Chilena

El Cóndor piensa que Brayan Cortés está en condiciones de recibir una chance, pero ve que el problema es más profundo que sólo el arco: “Cortés podría tener una oportunidad, lo que él ha mostrado en Colo Colo tiene un aval importante. Depende de lo que el técnico haga, si es para cambiar uno, dos o tres, creo que prácticamente, por lo que vimos ayer tiene que cambiar todo el equipo, porque el equipo dejó mucho que desear”.

En ese aspecto, manifestó críticas a la performance de la Roja: “Chile no crea nada, no tiene individualidades que te resuelvan el partido, eso es complicado, corren, marcan, pero quién arma para que los delanteros tengan posibilidad de gol y no tenemos jugadores que hagan goles tampoco. Chile aparte del cabezazo en el palo, que no fue una jugada preparada, fue de ocasión, un chute de Palacios, es muy poco para una selección”.

Por último, asegura que se debe tener paciencia, ya que no hay más materia prima: “Es difícil, la cosa se le pone complicada a la comisión técnica, porque los jugadores no los puedes cambiar, porque los jugadores que hay son los mejores que hay. Vamos a tener mucha paciencia con ellos”.