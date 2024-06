Rodrigo Echeverría mantiene calma ante su gran momento en La Roja. El volante de 28 años sabe que sus duelos con el combinado nacional lo podrían elevar a otra categoría, pero no se desespera.

A pesar de los rumores que lo vinculan con Racing, el formado en Universidad de Chile prefiere concentrarse en la Copa América. Tras su gran encuentro ante Argentina, pone el foco en Canadá.

“Me encuentro en un buen presente, vengo haciendo las cosas en el fútbol argentino y cuento con la confianza del técnico. Me siento muy cómodo y muy bien físicamente”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Uno se prepara para seguir avanzando en su carrera. Hoy estoy netamente concentrado en lo que es la selección chilena y la Copa América para poder conseguir el objetivo”, comentó.

Mucha tranquilidad en el oriundo de El Bosque, pero no descartó que su agente está viendo un posible cambio de equipo. “Lo demás lo está viendo mi representante, él está haciendo todas las gestiones”, cerró sobre su futuro.

Rodrigo Echeverría ha sumado protagonismo en La Roja.

Rodrigo Echeverría: ¿El nuevo King?

Y, cómo no, Rodrigo Echeverría también respondió a las comparaciones con Arturo Vidal. Prefiere no cargar con el peso del histórico y pavimentar su propia vía en La Roja.

“Arturo le ha entregado mucho a la selección, es uno de los jugadores más ganadores. No sé si me puedo comparar con él, pero sí me toca aprender de él y de todo lo que hizo, espero seguir ese camino”, cerró.

El siguiente partido de La Roja

El siguiente encuentro de Chile será contra Canadá por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Se disputará el viernes 28 de junio, desde las 20:00 horas, en el Exploria Stadium, Orlando.

La palabra de Rodrigo Echeverría