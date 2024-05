Cristian Arcos comenta la nómina de Ricardo Gareca para el encuentro de la Selección Chilena ante Paraguay. El Tenor Escritor asegura que no sorprende la no citación a Gary Medel y Arturo Vidal, aquello remarcando que en las instancias anteriores el DT de la Roja tampoco los tuvo en cuenta.

“Para él no están dentro del grupo, no los tuvo en la nómina de los partidos que jugó, no los tuvo en la lista de 55. Por lo tanto, que estuvieran ahora hubiera sido sorpresivo siguiendo la lógica de Gareca”, señaló el periodista en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido y, en base a lo que viene realizando el Tigre, no ve en la Copa América al King y el Pitbull: “Siguiendo la lógica de Gareca me parece que no los tiene considerados en ese sentido. De aquí a la Copa América pueden pasar un montón de cosas, pero si uno sigue la lógica de Gareca debería ser que no estén en la Copa América”.

Arcos considera que el entrenador ya armó la gran base: “Creo que el grueso del grupo él siempre lo tiene definido, yo creo que tiene 18-20 nombres claros, deja espacio para lesiones, jugadores que aparezcan nuevos”.

Cristian Arcos se refiere a las ausencias de Aravena y Tapia en la nómina de La Roja ante Paraguay

El destacado periodista nacional también opinó sobre la no convocatoria para Alexander Aravena y Gonzalo Tapia: “Me sorprendió por el momento de los dos. No me sorprende respecto a esta nómina larga pese a que estaban. Me sorprendió un poco porque se juega en Chile. Entiendo que no están descartados para la Copa América, la nómina es un poquito más amplia incluso, pero jugando en Chile, un partido amistoso sin traslado y la posibilidad de entrenar más con ellos, pensé que podían estar”,

Arcos se mostró sorprendido por la convocatoria a César Pérez: “Me sorprendió. El equipo va último, lo conocen, lo han visto, tienen que tenerle mucha confianza y gusto personal”.

Cristián Arcos se sorprende con el llamado que recibió César Pérez a la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Por último, se refirió al caso de Eduardo Vargas, quien recibió la confianza del Tigre Gareca y subió su rendimiento: “Insisto con lo del gusto personal. A todos nos sorprendió cuando llamó a Eduardo Vargas. Le responde con goles y tiene un refresh en su rendimiento. Después hizo goles en el Mineiro. Está haciendo goles en el Mineiro que no estaba haciendo. A veces tiene que ver con la confianza y con el gusto personal del entrenador”.