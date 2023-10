La Roja Sub 23 ya está instalada en las semifinales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de vencer por 1-0 a Uruguay en Valparaíso, sumando así dos triunfos por el Grupo A. Antes, los dirigidos por Eduardo Berizzo habían debutado con una victoria frente a México.

Pero pese a aquello, el técnico argentino sigue sin ganarse al público nacional, principalmente por la dura tarea que ha tenido con la selección adulta, en un flojo inicio por las Eliminatorias Sudamericanas.

Sobre aquello tuvo palabras el periodista y escritos Cristián Arcos, quien explicó por qué se ve tan distinto el juego de este equipo de proyección con la Selección Chilena absoluta.

“Yo encuentro que la idea es la misma, lo que pasa es que los jugadores son diferentes y los rivales son diferentes, y eso marca mucho. Porque cuando él quiere hacer la idea con el seleccionado absoluto, juega con seleccionados absolutos de otros países y ahí la distancia es más grande”, indicó a Bolavip.

Sobre el rechazo de la hinchada, comentó: “Es un tema bien llamativo, creo que si a Chile le va mal en los Panamaricanos le iban a pasar la cuenta a Berizzo con todo, pero si le va bien no sé si se la vayan a sumar mucho. No es que quieran que pierda, todo el mundo quiere que gane en la Selección, pero hay una distancia con Berizzo“.

“(Esta crítica) Yo la he visto algunas veces y hay técnicos que la han dado vuelta y técnicos que no. Cuando (Arturo) Salah llegó a Colo Colo; me acuerdo (Gustavo) Benítez cuando recién llegó a Colo Colo también, hasta el mismo (Marcelo) Bielsa fue medio resistido en la Selección; (Juan Antonio) Pizzi cuando llegó a la Católica era resistido y salió campeón… a veces pasa. Yo creo que hay un divorcio ahí que tiene que ver con la adulta, no tiene que ver con este equipo”, completó Arcos.

Damián Pizarro saca pasajes para Selección Chilena adulta

Sobre la gran figura en el triunfo de Chile ante Uruguay, el ‘Tenor Escritor’ destacó lo realizado por el delantero de Colo Colo Damián Pizarro, quien debiera ser el futuro ‘9’ de La Roja.

“Creo que este equipo no tiene una gran figura, está a un nivel parejo. Me gustó mucho lo de Pizarro en el desgaste, hizo que el resto jugara bien también. Me parece que él está ganando bonos para ser considerado en una nómina adulta. El cabro cacha y Berizzo se lo tiene que haber dicho: ‘Sabes que 9 no tengo y si tú te enfocas yo te puedo llamar y te puedo ir dando minutos'”, cerró Arcos.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos?

El próximo partido de Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será el domingo 29 de octubre a las 18:00 horas contra República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde el equipo de Berizzo buscará asegurar el primer lugar del Grupo A.