La Selección Chilena recibió un tremendo cachetazo en estas Eliminatorias Sudamericanas, en donde ‘La Roja’ cayó como local ante la Selección de Bolivia por 2-1 y esfumo casi por completo la ilusión de decir presente en la próxima edición del Mundial.

Tras lo que fue este partido, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN y desglosó lo que fue este duro golpe para el equipo de todos, en donde cayó con un rival directo como lo era Bolivia.

“¿Saben de quién me acuerdo hoy? del Sapo Livingstone, me acuerdo de Julio Martínez que les habría dado un infarto viendo esto, porque perder de local con la Selección Boliviana que desde hace 25-30 años es la peor selección del continente y así lo acreditan las distintas tablas de posiciones, salvo la de Korea y Japón 2002, no veíamos al fútbol chileno en este momento, la debacle es total”, comenzó señalando Díaz.

Siguiendo en esa línea, el ‘Tenor del Pueblo’ agregó “hoy nos convertimos en el peor equipo del fútbol sudamericano, Chile jugó espantoso, los futbolistas fueron sobrepasados de una manera absoluta por las circunstancias, a los jugadores locales les quemó la pelota”.

“El entrenador tiene un esquema y hoy no lo utilizó, fue un equipo que puso a los dos extremos que los puso de interiores, intentó jugar con dos puntas, pero el equipo no estaba para eso, a los jugadores hay que ubicarlos en las posiciones en el que ellos se manejan, en el que ellos mejor rinden”

Siguiendo en esa línea, el comunicador indicó que está completamente desilusionado por lo que ha sido el proceso de Ricardo Gareca dentro de la Selección Chilena, en la que siente que lo de hoy ha sido un tremendo balde de agua fría y de realidad para ‘La Roja’.

Chile sufrió de una dura derrota ante Bolivia | Foto: Photosport

“Cuando llegó Gareca yo pensé que tenía un mayor conocimiento de nuestro fútbol, porque lo había enfrentado en muchas ocasiones, pero en las distintas convocatorias y citaciones, no vale la pena hablar de nombres propios, nosotros que seguimos nuestra competencia, nos miramos y pensamos que esos jugadores no podían estar, que no les daba para jugar en la Selección Nacional, quizás para complementar, porque hoy no tenemos nada y no nos sobra nada”, apuntó.

Finalmente, Díaz fue bastante radical tras este resultado ante Bolivia, en el que señaló firmemente que hoy en día la Selección Chilena acabó con su mínimo sueño de decir presente en el próximo Mundial.

“Hoy 10 de septiembre del 2024, Chile desde el juego, futbolístico, desde los puntos, podrán decir otras cosas las matemáticas, pero hoy Chile ha sido eliminado del Mundial, yo a Chile hoy lo veo eliminado del Mundial, no veo como Chile pueda de acá a octubre y noviembre de dar un salto, porque acá hay un proceso de desconfianza del entrenador”, finalizó.