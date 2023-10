Dante Poli le baja el pelo a la rivalidad de Chile vs Perú: "Nuncá lo consideré como un clásico tan relevante"

Dante Poli no ve como un clásico de relevancia el encuentro futbolístico entre Chile y Perú. La rivalidad deportiva tendrá una nueva versión este jueves a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago por la tercera fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

“Desde chico, nunca lo consideré, de manera ignorante probablemente, pero cuando estuve en la Selección también, como un clásico tan relevante y tan importante, te lo digo sinceramente”, expresa el exfutbolista en el programa ESPN F90.

El actual comentarista asegura que aún mantiene la sensación. “Todavía lo siento así. Debe ser porque hubo cierta diferencia desde lo futbolístico, cierta hegemonía chilena, a lo mejor ni siquiera tan real desde lo estadístico”.

Poli ve que el país vecino le da más trascendencia al compromiso futbolístico. “Siento que ellos lo viven. De hecho, mi único partido por Clasificatorias con Perú, fue para el camino a Francia 98. Nos tocó ir a Lima y el ambiente era hostil, nos quebraron los vidrios a los buses, la gente te trataba pésimo, en los hoteles prácticamente no podías dormir”.

Estas situaciones, el exjugador asegura que no suceden cuando la Selección Peruana viene a Santiago. “En cambio cuando viene Perú a Chile, siento que no se le trata de la misma manera, porque no es tan relevante desde este concepto Clásico del Pacífico”.

Chile se medirá ante Perú en duelo clave por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 (Foto: Photosport)

Un partido importante para la Tabla de Posiciones

Chile marcha en el octavo puesto con una unidad, mientras que Perú es séptimo con la misma sumatoria, pero sólo un tanto negativo en la diferencia de goles, a diferencia de la Roja que registra -2.

Este encuentro tendrá especial trascendencia, ya que el ganador terminará la fecha en puesto de clasificación a la Copa del Mundo 2026, que en este caso son seis vía directa y uno al repechaje.

La formación probable de Chile para medirse ante Perú

Eduardo Berizzo mantiene la base del equipo que jugó en la igualdad sin goles ante Colombia en septiembre. Sin embargo, tuvo la misión de encontrar un equipo sin Arturo Vidal, quien quedó fuera debido a una lesión de rodilla que requirió operación.

El once que trabaja el Toto es con Brayan Cortés en el arco; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Rodrigo Echeverría, Diego Valdés en mediocampo; Alexis Sánchez y Ben Brereton en delantera.

¿Qué viene para Chile después de Perú?

La Selección Chilena de Eduardo Berizzo después del encuentro ante Perú se medirá ante Venezuela el martes 17 de octubre a las 18:00 (de Chile) en el estadio Monumental de Maturín por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.