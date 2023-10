La Selección Chilena tuvo una actuación para el olvido en Maturín, donde se vio ampliamente superada por Venezuela y terminó cayendo por un expresivo 3-0 que llena de dudas a Eduardo Berizzo.

El técnico nacional tuvo mala suerte en el primer tiempo, donde Diego Valdés se lesionó y en su lugar tuvo que entrar el ex Universidad de Chile, Darío Osorio, quien no hizo un buen partido e incluso terminó siendo reemplazado en la segunda mitad.

Uno que no quedó para nada conforme con la actuación del jugador del FC Midtjylland es Dante Poli, quien en ESPN Chile sencillamente hizo pebre la actuación de la joya de Hijuelas quien ayer no pudo brillar.

La Roja tuvo una mala actuación ante Venezuela. | Foto: Photosport

En concreto, Poli no se marea y exige a los jugadores que hacen sus primeras armas: “Tiene que gravitar el jugador, le hemos exigido a cuántos entrenadores renovar, el recambio no forzado, sino que de manera natural”.

“Se juegan estas chances y en esta opción de que Osorio con las condiciones que se dieron en el partido que daba la impresión de que se podía. Es cómo participas, te involucras y tiene que ver con sus defectos que mejorará probablemente y va ser importante”, complementó.

En el cierre, Poli le pegó tremenda advertencia a Osorio con que, si no sube el nivel, no está más para La Roja: “No quiero descartar a nadie con esto, pero Osorio jugando así no puede estar en la selección”, remató.

Así quedó La Roja en la tabla

Chile quedó en el octavo puesto superando a Bolivia y Perú, pero de momento no estaría yendo ni siquiera al repechaje para la cita mundialista a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Lo que viene para Chile

La Roja deberá recibir a Paraguay en noviembre en el Estadio Monumental y luego se trasladará hasta Quito para desafiar a Ecuador en la altura de la capital ecuatoriana.