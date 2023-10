Dante Poli no está ni ahí con Venezuela y le baja los humos antes de enfrentar a Chile por Clasificatorias: "No es una súper selección"

La Selección Chilena ya dejó atrás el notable triunfo conseguido ante Perú en el Clásico del Pacífico y ahora piensa de lleno en lo que será otra final, donde deba enfrentar a Venezuela en tierras llaneras por la cuarta jornada de las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

El cuadro local llega envalentonado al cruce frente a La Roja después de haber conseguido un agónico empate ante Brasil en condición de visitante, algo absolutamente histórico para la historia de la Vinotinto.

Dante Poli, ex seleccionado nacional y panelista en ESPN Chile, anticipó lo que será enfrentar a los venezolanos: “Hay un mérito de un técnico desconocido. Me genera incertidumbre Venezuela, quienes han progresado, han crecido, ya no es ese equipo que uno le gana fácil”.

Chile enfrenta a Venezuela el próximo martes. | Foto: Photosport

El formado en la UC, eso sí, no se deja encandilar tan fácilmente por el presente llanero: “Si nosotros tuviéramos a esos jugadores en esas ligas, seríamos bastante críticos con la realidad de nuestro fútbol, no hay que sobredimensionar a Venezuela respecto a las individualidades, dónde juegan y lo que proponen”.

“Chile está en condiciones de competir, hacer buen partido y jugar de igual a igual entendiendo que efectivamente tienen ciertos argumentos, pero no pongamos a Venezuela como una súper selección, no sobredimensionemos las cosas”, complementó en el cierre.

Lo concreto es que La Roja este martes tendrá un partido clave en sus aspiraciones para llegar a la próxima cita mundialista, toda vez que Venezuela se erige como un rival directo para los 6,5 cupos que FIFA entregó a CONMEBOL para el próximo mundial.

El historial Venezuela vs Chile

Por clasificatorias a copas mundiales de la FIFA, Chile ha jugado 8 veces contra Venezuela en calidad de visitante, donde acumula seis victorias, un empate y una caída que se dio, precisamente, en el camino hacia Qatar 2022.

Esto viene después de Venezuela

Después de los llaneros, Chile tendrá que esperar hasta el mes de noviembre para recibir a Paraguay en otro duelo fundamental y, tras eso, viajar hasta Ecuador para desafiar a los ecuatorianos en la altura de Quito.