Universidad Católica se prepara para lo que será su estreno dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Tiago Nunes esperan que en este 2025 su rendimiento sea mejor que la temporada pasada y puedan pelear por cosas importantes.

Ante esto, el ex futbolista, Dante Poli ocupó los micrófonos en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que ha sido el desempeño de la Universidad Católica en estos últimos años, con el cuál no ha estado muy de acuerdo.

“Todos han tenido responsabilidad, una cosa es no pelear los objetivos, no le peleaste a Colo Colo ni la U el año pasado, los últimos tampoco has podido codearse con lo que pretendes con los resultados, pero juega bien, muéstrame una propuesta, esa identidad la ido perdiendo la Universidad Católica”, comenzó señalando Poli.

Ante el rendimiento del equipo, el ex zaguero indicó que no ha visto mucha mejoría dentro del club con el proceso de Tiago Nunes, en la que no evaluó de la mejor forma el trabajo del brasileño, ya que no le ve una forma definida de juego al equipo.

“Yo veo el fin de semana partido tras partido y no pretendo ver el resultado final, me abstraigo un poco de eso y veo a qué juega, qué es lo que ofrece y en eso, de verdad, honestamente ha sido pobre lo de Nunes, ha sido muy bajo. O lo revierte de alguna manera, que yo creo que es su intención y la voluntad está”, declaró.

Poli y el único gran acierto de Nunes

Finalmente, Poli reveló el único gran acierto que ha tenido el técnico brasileño dentro de su proceso en la Universidad Católica, el cuál fue de impulsar la explosión de Gonzalo Tapia, a quien le encontró su verdadera posición, en la que rindió de buena forma y le permitió partir al extranjero.

“El gran acierto que ha tenido Tiago Nunes fue Gonzalo Tapia, a él le encontró una posición que era ser segunda punta, lo valorizó un montón y ser la gran figura. No nos olvidemos que jugó con Tapia y Zampedri en un gran nivel y así y todo, le costó un montón, quedó fuera de todo”, cerró.