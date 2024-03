Darío Osorio desmenuza el nuevo camarín de la selección chilena: "No hay malas vibras, todos corren por todos"

Sin lugar a dudas una de las mayores sorpresas en la primera semana de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena, fue el nivel mostrado por Darío Osorio en los encuentros ante Albania y ante Francia este martes.

No es que el rendimiento de la Joya de Hijuelas sorprenda, porque condiciones tiene de sobra, pero no había podido consolidarse en la Roja, y aunque aún falta mucho, el gol ante los subcampeones del mundo, le dan un empujoncito grande.

Además de su primer gol con la camiseta de Chile, Darío también enfrentó los micrófonos, pese a que no le gusta mucho, pero lo hizo también para destacar el grato ambiente que hay en el nuevo camarín nacional.

“Es un grupo unido, todos corren por todos, no hay malas vibras en el grupo y eso se ve reflejado en la cancha”, aseguró, agregando que “confío en el cuerpo técnico y compañeros, un lindo grupo para seguir trabajando”.

Darío Osorio habla del nuevo camarín de La Roja

El formado en la U, además contó que hay “buenas sensaciones para el cuerpo técnico nuevo, tenemos que seguir trabajando en los detalles”.

Darío Osorio destaca a Ricardo Gareca

El volante reconoció que el nuevo DT de la selección chilena por fin le sacó provecho ubicándolo en un puesto de la cancha donde rinde, algo que no ocurrió en el proceso anterior con Eduardo Berizzo.

“Es la posición similar a la que estoy jugando y me he sentido cómodo con su indicaciones y todo lo que me pide”, afirmó.

Respecto a su buen partido y el gol, Darío Osorio reconoce que vive “un sueño, todo futbolista quiere representar a su selección. No se puede la victoria pero seguiremos trabajando”.

El próximo partido de la Joyita

Luego de defender a la selección chilena por la doble fecha FIFA, el próximo compromiso de Darío Osorio será en Midtjylland contra el FC Nordsjælland el lunes 1 de abril por la Liga de Dinamarca.