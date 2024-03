Darío Osorio se gana un lugar en la Selección Chilena. El futbolista de 20 años fue titular en los compromisos ante Albania y Francia. De hecho, ante la Selección Francesa se matriculó con un golazo.

En su paso por la Roja, el oriundo de Hijuelas ha contado con un gran respaldo de Alexis Sánchez. “Él me ha ayudado harto”, confesó el futbolista en diálogo con el Midtjylland.

Osorio revela que Maravilla lo aconseja y valora recibir sugerencias de un histórico de Chile: “Siempre me da consejos, en qué puedo mejorar, lo que él siente que me falta. Es lindo que Alexis me aconseje, es el goleador de la selección”.

La Roja ahora tendrá dos desafíos de fecha FIFA en junio previo a la Copa América 2024, por lo que el joven jugador tendrá chances de irse incorporando aún más al funcionamiento de Ricardo Gareca.

Alexis Sánchez le ha entregado consejos a Darío Osorio en la Seleccón Chilena. (Foto: Photosport)

Por lo pronto, la Joya de Hijuelas se deberá concentrar en el desafío del Midtjylland en condición de local ante el Nordsjaelland el lunes 1 de abril por los Play-offs de Campeonato de la Superliga Danesa.