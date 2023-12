La Selección Chilena vivió un turbulento 2023, en donde sumó un par de triunfos en compromisos amistosos ante rivales de inferior nivel, pero no ha estado a la altura en las Clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

Sin dudas quien experimentó más la turbulencia de este año en La Roja fue Claudio Bravo, histórico portero de la Selección Chilena que fue marginado sin asco por Eduardo Berizzo tras negarse a venir a la fecha triple de amistosos en junio.

El ahora ex entrenador de la Selección Chilena citó al portero del Real Betis para enfrentar a Cuba, República Dominicana y Bolivia, pero el formado en Colo Colo privilegió asuntos personales y no se hizo presente en el país.

En Marzo fue el último partido de Claudio Bravo con La Roja. | Foto: Photosport

De ahí en más, Eduardo Berizzo decidió prescindir del portero que milita en La Liga de España para el inicio de las Clasificatorias frente a Uruguay y Colombia. Cuando se pensaba que las paces se habían hecho, los hechos -valga la redundancia- mostraron lo contrario.

Berizzo dijo en conferencia de prensa que precisamente no citaba a Bravo tras su negativa de venir para los amistosos de junio. Esa decisión no se alteró y el ‘Toto’ no citó a Bravo para las fechas doble de octubre y noviembre donde La Roja no hizo pie con bola.

Así las cosas, Claudio Bravo cerró un 2023 bastante alejado de la Selección Chilena como no es de costumbre, donde su último partido con la camiseta de Chile fue en marzo cuando los nacionales derrotaron a Paraguay con un agónico 3-2.

¿Volverá Claudio Bravo a jugar por La Roja?

Todo dependerá del entrenador que la ANFP consiga para La Roja en 2024, pero lo único cierto es que si mantiene el nivel que está mostrando en España se haría difícil no citarlo en un combinado nacional que no le sobra absolutamente nada.