Manuel de Tezanos aseguró que le agradaría un cambio de esquema para la Selección Chilena. El periodista confesó que se identifica con entrenadores que tienen más flexibilidad a nivel sistema táctico. En ese sentido mencionó al estratega de Argentina, Lionel Scaloni.

“A mí me gustaría que Chile cambiara. Yo sería muy distinto como entrenador a lo que es Gareca. Yo jamás me casaría con un esquema. Me siento muy identificado con técnicos como Scaloni que también mucho a sus jugadores según las características del rival”, expresó en su programa Balong Copa América.

Al comunicador le gustaría ver a Ben Brereton ante la Selección Canadiense: “Es un gran momento para que Ben aproveche su cancha a favor. Hizo goles en Inglaterra, en el Sheffield United, porque tenía la cancha para correr, tenía espacio y ahí es donde hace daño. Creo que es un buen partido para Ben. Ben-Vargas además se llevaron bien en algún momento”.

De Tezanos ve bien un 4-4-2: “Dávila, por un lado, por el otro Osorio. Ponte que jugó mal Osorio, ok, por el otro Zavala o Bolados, algún jugador, Bolados tendría que ser según la cuestión del técnico. A mí me parece que no sería descabellado, a mí, pero el técnico es Gareca”.

De Tezanos asegura que Alexis Sánchez tiene una de sus últimas oportunidades

También se refirió al escenario de Alexis Sánchez y cree que es una de las últimas chances que tiene para conservar la titularidad en la Copa América: “Creo que Gareca no va a hacer grandes cambios y va a terminar siendo el esquema de siempre, que probablemente esta sea una de las últimas oportunidades de Alexis Sánchez en la Copa si es que Chile avanza”.

Alexis será titular en Chile ante Canadá (Foto de Tim Nwachukwu/Getty Images)

Por último, se puso en el caso que Maravilla no muestre una mejoría y aseguró que si no sigue las instrucciones del DT deberá asumir un rol de reserva: “Si no juega bien, si no le hace caso al entrenador, yo no me imagino que el entrenador le esté dando estas instrucciones a Alexis Sánchez, tendrá que asumir su suplencia”.