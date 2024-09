El plantel de la Selección Chilena se prepara para emprender viaje rumbo a Argentina, donde deberá medirse ante la poderosa selección de Lionel Scaloni, en un encuentro válido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Uno de los que asoma como una alternativa viable en la zona defensiva es Benjamín Kuscevic, zaguero central del Fortaleza que está teniendo una gran temporada de la mano de la mano del DT Juan Pablo Vojvoda.

Incluso, el ex Universidad Católica ha sido catalogado por algunos periodistas como uno de los tres mejores centrales de la liga en donde en su momento supo brillar un tal Elías Figueroa.

FERNANDO SOLABARRIETA QUIERE VER A BENJAMÍN KUSCEVIC COMO TITULAR

Es por esta razón que el periodista Fernando Solabarrieta en el programa Marca Personal de La Metro FM le pidió al “Tigre” que se la juegue por el ex Palmeiras de Brasil.

“Yo lo siempre me he dicho que me gusta la opción de Benjamín Kuscevic y algunos me podrán decir que lo conozco desde chico, pero yo hablo de los futbolístico”, dejó en claro el famoso relator.

Kuscevic está teniendo una gran temporada en el fútbol brasileño | FOTO: Andres Pina/Photosport

De hecho, el nacido en Puerto Natales lanzó que “Kuscevic debe ser titular de la Selección Chilena. Tiene 28 años entonces empecemos a ponerlo porque estamos hablando de un central de lujo”.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El duelo entre la Selección Argentina y la Selección Chilena se disputará este jueves 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Más Monumental y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.