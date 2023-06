Polémica se ha vivido en los últimos días dentro del fútbol chileno, en la que la intención de la Universidad de Chile por solicitar a la Selección Chilena en liberar a sus jugadores convocados para tenerlos disponibles al encuentro por Copa Chile ante O’Higgins de Rancagua, ha sido un tema de arduo debate en nuestro medio.

En esta jornada, el estratega de ‘La Roja’, Eduardo Berizzo conversó con los medios de comunicación y se refirió a este tema, en la que dejó muy en claro su postura ante la situación expuesta.

“Yo quisiera sentar una posición con respecto no solo al pedido de cualquier equipo. Los futbolistas dentro de la fecha FIFA no pueden liberarse. No pueden liberarse porque hay un reglamento que así lo establece y hay un deseo personal y un cumplimiento del profesionalismo que me invita y me da derecho a contar con ellos dentro de la fecha FIFA”, comenzó señalando Berizzo.

Siguiendo en esa línea, el estratega especificó el por qué de su decisión y se puso en los zapatos de los entrenadores damnificados con esta situación de no poder contar con sus jugadores para encuentros claves.

Zaldivia fue titular en la Selección Chilena ante Cuba | Foto: Photosport

“Sería injusto liberar futbolistas porque hay partidos, injusto para los que no tienen jugadores en la selección, inclusive también estoy muy de acuerdo en que los entrenadores nacionales exijan o demanden de que sus partidos no se jueguen dentro de la fecha FIFA cuando tienen jugadores seleccionados”, explicó.

Ya para un futuro, el ‘Toto’ hizo un llamado importante a la ANFP para que estos problemas no vuelvan a ocurrir “de aquí al futuro la programación deberá revisar que no existan partidos de ninguna índole ni de Copa Chile ni de campeonato nacional dentro de la fecha FIFA, porque los futbolistas nominados en la selección dentro de la fecha FIFA no serán liberados”.

“Yo no pondría partidos de ninguna índole dentro de la fecha FIFA. Creo que podemos tener un calendario en el año, poder acomodar todos los partidos que existen a nivel Copa Chile, a nivel internacional como Sudamericana Libertadores, y Campeonato Nacional, para ingeniarnos y poder que los intereses no se contrapongan”.

Finalmente, Berizzo recalcó que se cuadra por completo a las solicitudes de los entrenadores ante este tipo de emergencias, en la que espera que, para ocasiones próximas, este tipo de sucesos se evite para poder llevar todo en paz.

“Entiendo a los entrenadores, ejemplo, el entrenador de Huachipato que pide que su partido no se juegue, como el entrenador de la U que tiene un partido un día después de nuestro partido, que esos partidos no se jueguen porque interfieren sus intereses con los nuestros. Entonces, la programación debe respetar la capacidad que tienen los jugadores o el derecho que tienen los jugadores de integrar la selección nacional y de volver a sus clubes y ser parte de sus planteles”, cerró.