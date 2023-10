Un contundente mazazo fue el que vivió en esta jornada la Selección Chilena, en la que por la cuarta jornada de las Eliminatorias cayó por un contundente 3-0 ante Venezuela en Maturín, dejando un manto de dudas por lo que será el futuro de ‘La Roja’ pensando en su sueño de ir al Mundial.

A lo que fue este compromiso, el entrenador de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo atendió a los medios de comunicación y desmenuzó lo que fue esta dura caída, en la que hizo hincapié a los groseros errores que para él terminaron marcando el partido.

“Fue un primer tiempo bien jugado con ocasiones a favor, los errores se pagan, al final del primer tiempo pone al en ventaja al rival producto a un error, luego la expulsión descompensa el partido. Un partido que controlamos en la primera parte encontrando las mejores situaciones en el ataque, pero acá los errores en este nivel se pagan con otra manera, se pagan con derrota, el partido se nos escapa”, comenzó señalando Berizzo.

Sobre las ausencias de esta jornada, el ‘Toto’ no quiso ahondar en aquello y excusarse con aquello “hablar de las ausencias suena a excusa y no me agrada excusarme en lo que pasó, sino que analizar lo que hicimos. La expulsión, desequilibra totalmente el partido, un partido que en el segundo tiempo volvimos a dominar con llegadas, quedarte con 10 te castiga muchísimo”.

Berizzo habló tras la derrota | Foto: Photosport

Ante el recambio, el entrenador de ‘La Roja’ profundizó “el movimiento ya comenzó, varios jugadores ya están en la Selección, deben aprender rápido que en este nivel se exige, no equivocarse, una competitividad muy alta. El partido de hoy fue la prueba, se estaba jugando bien, pero los resultados te alejan del resultado”.

Los errores y su continuidad en La Roja

El estratega de Chile se refirió a lo que sucedió en el camarín tras esta dura derrota ante Venezuela, en la que indica que cada uno de estos errores terminaron marcando algo negativo.

“Después de un partido así obviamente el ánimo está tocado, tenemos que aprender de los errores, ese es el mensaje, estas eliminatorias te castigan y te castigan con goles. Cuando mejor estábamos en la segunda parte, nos expulsan a alguien y Venezuela nos hizo el segundo gol. No era un partido para este marcador, si algo lo explica son los errores y la expulsión y esa ha sido nuestro error”

Sobre su bajo rendimiento con Chile, el ‘Toto’ no se alarma por su rendimiento “los amistosos sirven para probar jugadores, lo que importa son los puntos, vamos cuatro partidos de Eliminatorias, ganamos en casa, empatamos en casa, perdimos fuera y hoy, creo que en un partido ingrato para nosotros, con un control del partido muy bueno en la primera mitad, nos encontramos con una derrota inesperada por el castigo que hacen de nuestros errores. El análisis se hará al final, hay que recuperarse rápido y pensar en la próxima fecha FIFA”.

Abordando las críticas sobre su continuidad, el argentino explicó “eso no es una pregunta para mí, el fútbol se ha vuelto cada vez más volátil, siempre pasan por el entrenador cuando se pierde, el cuestionamiento, la crítica es parte de nuestro trabajo, lo merezcas o no, cuando pierdes, la crítica aparece y el entrenador es el culpable”.

Finalmente, Berizzo hizo un llamado a dar vuelta la página tras esta derrota, en la que avisa que la revancha en las Eliminatorias está a la vuelta de la esquina pensando en la próxima Fecha FIFA

“Lo que hay que saber es mantenerse frío, equilibrado, hoy cometimos errores en la salida del balón que nos castigaron hasta el gol y después la expulsión nos hizo el partido cuesta arriba. Hay que seguir y pensar en positivo, esta Eliminatoria no te permite lamentarte. Hay que recuperarse y pensar en lo que viene”, cerró.