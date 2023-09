Este martes, Chile enfrentará a Colombia en duelo válido por la segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos – México – Canadá 2026, con la obligación de obtener los tres puntos, tras la dolorosa caída en la primera jornada ante Uruguay en Montevideo.

Y uno que es una verdadera interrogante es Arturo Vidal, quien no inició el duelo ante la Celeste y cuando ingresó, La Roja se vio mejor e incluso el King marcó el gol del descuento, que sirvió para maquillar el tanteador. Ahora, no está claro si Eduardo Berizzo lo alineará desde el arranque o no ante los cafetaleros.

Bolavip Chile dialogó con el ex puntero de Universidad de Chile, Héctor Hoffens, quien ante la consulta sobre el hombre del Atlético Paranaense y si lo espera este martes ante Colombia, al igual que a Alexis Sánchez, la opinión del ex futbolista fue bastante peculiar.

“A pesar de la edad son jugadores muy importante y si bien no es de mi gusto, pero ojalá que Vidal se ponga un parche en la boca y no hablé más. Que solo juegue”, afirmó el ex atacante.

Siguiendo en su análisis, el otrora futbolista añadió que “a esta altura de su vida, sale más en crónicas de otras cosas que de fútbol. Pero sí, el viernes tuvo la suerte de entrar y hacer el gol, en un día en que Berizzo se equivocó ante Uruguay”, expresó Hoffens.

“Los colombianos están hablando de más”

Tema obligado es el estado de la cancha del recinto de Macul, sobre todo en unas imágenes que aparecieron respecto al césped tras las lluvias y el recital de Bruno Mars. Para el ex delantero, esto se trata solo de excusas de parte de los colombianos.

“En todos lados hay peores canchas, hay algunas que les echan agua y tierra. La cancha es para los dos lados iguales. Están hablando de más los colombianos, que la cancha es un potrero y cosas, son excusas antes de tiempo”, cerró Hoffens.

El estado de la cancha del Monumental (Captura)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.